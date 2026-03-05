PSOE-Jaén valora el rechazo del Gobierno a la guerra en Irán y señala la actitud de Moreno, "lejana del sentir" popular

Archivo - José Latorre durante una sesión plenaria del Senado. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado la actitud del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al situarse "en contra desde el primer momento" de la guerra de Irán, un conflicto armado que "no está amparado por el derecho internacional". Una postura que ha opuesto a la del presidente andaluz, Juanma Moreno.

"Es sorprendente que el presidente de la Junta de Andalucía se muestre, no sé si indiferente, pero sí lejos de ese sentir mayoritario de la población española de estar en contra de esta guerra", ha afirmado este jueves en una nota el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista jiennense, José Latorre.

El también senador ha recordado que en Andalucía hay dos bases, en Rota y Morón, y que ya se han producido "ataques a algunas bases". "No queremos que Andalucía esté en peligro. Por eso somos muy contundentes: no queremos guerras y queremos que nuestros responsables públicos se muestren en contra de este conflicto armado", ha añadido.

Al respecto, ha subrayado que en el PSOE están "en contra de cualquier conflicto armado que no respete el derecho internacional" y ha lamentado que las guerras "causan graves perjuicios humanos, cuestan vidas, y también causan perjuicios materiales".

En este sentido, ha apuntado que ya hay un aumento del coste del gasóleo y de los fertilizantes. "Las guerras ni nos gustan, ni nos vienen bien a nadie. Por eso, el presidente Pedro Sánchez ha estado muy certero posicionándose en contra", ha concluido Latorre.