PSOE-Jaén ve "decepcionante" la postura de la Junta con el centro de salud de Cazorla y urge a su vuelta al casco urbano

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha calificado de "tremendamente decepcionante" la posición de la Junta de Andalucía respecto al centro de salud de Cazorla, al tiempo que ha exigido que "deje de marear la perdiz y ponga soluciones encima de la mesa para que la atención primaria vuelva al casco urbano de manera inmediata".

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario andaluz Víctor Torres después de que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, haya anunciado la construcción de un nuevo centro salud, cuyos servicios se prestan desde el 11 de abril en en el Hospital de Alta Resolución (HARE) por el mal estado del edificio actual.

Un anuncio que ha planteado en una reunión con el alcalde, José Luis Olivares, quien ha valorado esta "buena noticia", pero ha pedido que esta asistencia regrese al núcleo urbano para que, durante ese periodo transitorio hasta tener el nuevo, esté cerca de la ciudadanía.

"Es inaceptable que la Junta de Andalucía siga cerrada en banda, intentando imponer su decisión de manera unilateral y echándole un pulso a los más de 7.000 vecinos y vecinas de Cazorla, a los que intenta arrollar con su prepotencia y su soberbia. Es una actitud inadmisible", ha afirmado.

Torres ha considerado que está muy bien que la Consejería quiera resolver los problemas técnicos del centro de salud con la construcción de uno nuevo, pero ha subrayado que ésta es "una respuesta para dentro de unos cuantos años y no para el presente".

Al respecto, ha añadido que da la impresión de que el Gobierno autonómico "no se ha enterado de nada", a pesar de que las reivindicaciones de la población "estaban muy claras en sus masivas movilizaciones".

"Cazorla no quiere su atención primaria a 2,5 kilómetros del casco urbano, porque es algo que no ocurre en ningún sitio de Andalucía. Juanma Moreno quiere discriminar a la población de Cazorla negándoles un derecho básico esencial, torciendo la voluntad de todo un pueblo, y esto es algo que no vamos a consentir", ha advertido.

El parlamentario socialista, además, ha destacado que el Ayuntamiento y su alcalde "siguen totalmente dispuestos al diálogo para llegar a un acuerdo", tanto en la búsqueda de suelo para el nuevo centro de salud como para encontrar una solución que permita recuperar la atención primaria en el casco urbano.

"Lo que no van a hacer el Ayuntamiento ni el pueblo de Cazorla es aceptar este agravio que no tiene justificación alguna. Desde luego, van a seguir contando con todo nuestro apoyo en esta justa y legítima reivindicación, porque los cazorleños y cazorleñas no son menos que nadie", ha concluido.