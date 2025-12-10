PSOE de Jaén ve "insuficientes" las ayudas por algodoncillo y la Junta señala que la estimación de pérdidas es técnica

Archivo - Imagen de un olivo con algodoncillo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha considerado "insuficientes" las ayudas de la Junta de Andalucía para paliar los daños por el algodoncillo del olivo, mientras que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que la autonómica "es la única administración" que ha puesto fondos para este fin y que la estimación de pérdidas "la hacen los técnicos".

Así se ha puesto de relieve este miércoles en comisión parlamentaria, donde ha llegado la situación de esta plaga en la provincia y, en concreto, en la comarca de Las Villas, a través de una pregunta de la diputada socialista Mercedes Gámez.

Tras apuntar que supone "un grave problema", Gámez ha valorado que "por fin" se ha aprobado la ayuda y ha se ha interesado por su aplicación efectiva. Ha matizado, sin embargo, que los propios agricultores "dicen que son insuficientes".

"No les dan esta ayuda ni siquiera para compensar los costes extras que han tenido que asumir para luchar contra la plaga, ya no compensar las pérdidas de no haber tenido cosecha este año", ha afirmado la parlemantaria.

En este sentido, ha preguntado "cómo han hecho el estudio de costes", además de la zonificación, puesto que "no es adecuada" y "hay zonas que no se han incluido para poder tener esta compensación". De este modo, y dado que "los propios técnicos de la Junta de Andalucía ya han dicho que esto no va a acabar en este año y quedan, por desgracia, varios más", ha preguntado si "van a continuar con las ayudas" y se van a elevar.

Un objetivo con el que el PSOE ha presentado una enmienda a los presupuestos autonómicos para 2026, para "al menos para doblar las cuantías destinadas a paliar los daños por el algodoncillo".

EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE 2026

Por su parte, el titular de Agricultura ha apuntado que estas ayudas "van a estar a disposición de los agricultores a lo largo de las primeras semanas del año 2026, de manera de manera inminente".

"La Junta de Andalucía es la única administración pública que va a poner ayudas a disposición de los agricultores afectados por el algodoncillo, no lo va a hacer el Gobierno de España, que sí lo ha hecho en otros casos, y ahora no tengo ningún problema en recordárselo en los casos en los que sí lo ha hecho, ni lo ha hecho la Diputación de Jaén...", ha resaltado.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha precisado que "es la primera vez que la Junta establece una ayuda para compensar una pérdida significativa de producción por una plaga que no esté sujeta a medidas excepcionales o obligatorias de lucha".

Además, ha hecho hincapié en que "todas estas estimaciones de pérdida no el consejero ni la hace la delegada", sino que "la hacen los técnicos de las oficinas comarcales agrarias y todo el personal de la Delegación Territorial", al que ha expresado "todo el respeto del mundo".

"Si el año 2026 es un año en el que volvemos a tener problemas de sanidad vegetal y animal, como desgraciadamente hemos tenido a lo largo del año 2025, no le quepa ninguna duda de que la Junta de Andalucía volverá a estar al lado de agricultores", ha asegurado, no sin añadir que "la pregunta es si va a estar el resto de administraciones".