PSOE y JSA en Jaén crean una Comisión de Juventud para abordar sus "problemas reales" y destacan los logros del Gobierno

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Juventudes Socialistas (JSA) han creado una Comisión de Juventud para abordar los "problemas reales" de este sector de la población, que el Gobierno de España tiene como "una prioridad" con "logros" en los últimos años.

Así lo han puesto de relieve este martes los secretario generales de ambas organizaciones, Juan Latorre y Moisés Torres, durante la constitución del citado órgano.

Latorre se ha referido a la "bajada histórica" del paro juvenil, la subida de la contratación indefinida, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el Bono de Alquiler Joven o el Bono Cultural como algunos de "logros" fruto de las políticas del Ejecutivo central, según ha informado el PSOE jiennense.

En este sentido, Torres ha señalado la importancia de la Comisión de Juventud para abordar "los problemas reales que la juventud tienen y la necesidad de que obtengan respuestas" en vivienda, educación, universidad, empleo o cultura.

Ha considerado, además, que los jóvenes tienen que ser "el bastión de resistencia para que las políticas de Pedro Sánchez y María Jesús Montero tengan calado en una Andalucía, que necesita más que nunca unas políticas que atiendan a las necesidades de los jóvenes".

Unas políticas que, a juicio del responsable de JSA-Jaén, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "tiene olvidadas en un cajón", con el ejemplo de unos presupuestos para 2026 "donde la juventud no existe".

Precisamente a Moreno ha aludido el secretario general del PSOE jiennense como "autor intelectual y material" de la agresión contra la Universidad de Jaén, por lo que ha animado a la juventud de la provincia "a defender con uñas y dientes" la educación pública.

Al hilo, ha expresado su "preocupación" por la situación de la educación pública, que está "en caída libre y sin frenos" por la acción de la Junta. "Desde que gobierna Moreno Bonilla, en la provincia de Jaén se han recortado más de 230 aulas de Infantil y Primaria, se han cerrado siete centros educativos y 500 jóvenes estuvieron sin transporte escolar en el inicio de este curso, algo inaudito", ha criticado.

A ello ha sumado una Formación Profesional pública "en situación crítica". Una FP que, según ha lamentado, "debería ser mimada y que se ha encontrado con que prima la ventaja para la FP privada".

Para Latorre, "el colmo" es la situación de la UJA, que "lleva intentando asfixiar desde que gobierna" y que ha llevado "a una situación delicada" por la insuficiente financiación. "Se puso la careta de moderado y de moderado no tiene absolutamente nada. Es el autor intelectual y material del destrozo sin precedentes que se le está causando a las universidades públicas y a la Universidad de Jaén", ha dicho.