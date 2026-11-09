El PSOE lamenta que el alcalde de Córdoba "mutila" el derecho a la huelga general de los empleados municipales

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha apoyado las críticas de los representantes sindicales del Consistorio sobre los servicios mínimos, decretados "unilateralmente" por el Gobierno de José María Bellido (PP), para la huelga general convocada el próximo miércoles 11 de noviembre, por lo que ha considerado que el alcalde "mutila" el derecho a huelga de los empleados municipales al decretar de forma "exagerada y abusiva" los servicios mínimos.

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha criticado que este decreto de servicios mínimos "es una evidencia más de la incompetencia y falta de capacidad de diálogo de la concejala Cintia Bustos, y de los cargos directivos de los Recursos Humanos municipales".

Para el portavoz socialista, han hecho a los representantes sindicales "una propuesta precipitada de servicios mínimos, seis días antes de la huelga, a quienes se les ha dado un plazo de 22 horas para presentar alegaciones, las que han sido desestimadas".

Así las cosas, Hurtado ha lamentado que "no han mantenido ni una reunión con los representantes sindicales y han hecho un decreto cinco días antes de la huelga general sin darles conocimiento, y que ha tenido que ser el propio Grupo Municipal Socialista quien les informe para su conocimiento y poder ejercer sus derechos ante la Justicia".

Hurtado ha recriminado que la actitud "prepotente e ineficaz de los responsables de los RRHH del Ayuntamiento de Córdoba esté provocando un auténtico 'motín de Esquilache' entre los empleados municipales, quienes no dan crédito a lo que está ocurriendo con la deuda pendiente de pago en sus retribuciones, la incapacidad para sacar una RPT y VPT, la suspensión del pago de los premios de jubilación, las resoluciones judiciales acatadas y no ejecutadas y ahora la imposición de un decreto de servicios mínimos muy por encima de los decretados en su día para las huelgas en 2012, 2015 y 2018".

El Grupo Municipal Socialista, ha recordado Hurtado, respalda la huelga general convocada "en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del Estado del Bienestar".

Para Hurtado, el objetivo de esta movilización "es reivindicar que nuestro trabajo nos permita vivir dignamente y que el sueldo nos permita llegar a fin de mes, acceder a una vivienda y no renunciar a una sanidad y una educación públicas y de calidad".

Hurtado también ha criticado "la petición de desconvocatoria por parte de PP y Vox", con lo que demuestran que "dan la espalda al Estado del Bienestar" y que "cuestionan la sostenibilidad de las pensiones, la sanidad pública, la educación pública y la dependencia, además de no poner freno a la especulación en el mercado de la vivienda, lo que está impidiendo el acceso a la misma a las familias de la clase trabajadora".