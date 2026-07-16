El PSOE lamenta el "deterioro" del Casco Histórico de Córdoba "con más de 30 obras presupuestadas y no ejecutadas"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este jueves "el deterioro del Casco Histórico" por el "abandono del Gobierno" del popular José María Bellido, "con más de 30 obras presupuestadas y no ejecutadas".

Según informa el PSOE en una nota, Hurtado ha lamentado que el Gobierno municipal, "con su ejército de asesores, directores generales, coordinadores y asistentes que tiene, no cuente con un organismo autónomo, consorcio o ente que se dedique de forma exclusiva al patrimonio y a la conservación del Casco Histórico de Córdoba". Al respecto, ha afirmado que "sólo dispone de una infradotada oficina del Casco en la Gerencia de Urbanismo y una Delegación del Casco Histórico sin cometido alguno y con gestión real cero".

Hurtado ha considerado que el "abandono del patrimonio" le está ocasionando un "deterioro progresivo por falta de capacidad de gestión y por el desinterés del Gobierno municipal en la conservación y su puesta en valor".

Entre las principales obras pendientes destacan, según Hurtado, la rehabilitación de la Plaza de la Corredera y el equipamiento en San Agustin a las que "le han quitado el crédito disponible en el plan económico y financiero recientemente aprobado".

La Ermita de la Aurora está pendiente de valoración de las actuaciones a abordar tras los daños añadidos detectados en la muralla y el Pósito de la Corredera pendiente de su rehabilitación habiéndose puesto la cubierta provisional, ha remarcado Hurtado.

Otras importantes obras pendientes, para Hurtado, son las incluidas en el plan director de murallas, como la restauración de la muralla de Puerta de Sevilla, la muralla del Alcázar viejo y Torre, la muralla de la Villa a calle Doctor Fleming, la muralla de la plaza del Gamo, la Torre de la Malmuerta, el Arco del Compás de San Francisco y el Arco de entrada a San Basilio, entre otras obras pendientes y presupuestadas.

También hay obras en calles que están pendientes de ejecución, como son la eliminación de cableado en Cuesta de Pero Mato, la mejora ambiental y de iluminación del entorno de la Iglesia de San Andrés, la mejora de la iluminación en el eje Tendillas-Claudio Marcelo, la mejora de las calles Amparo y Cara, la mejora de la calleja de las Flores, la mejora de la iluminación de esculturas en el Casco Histórico, la mejora de la iluminación en el entorno de las Iglesias Fernandinas, la remodelación Claudio Marcelo, la plaza del Campo Santo de los Mártires y el estanque de la calle Cairuán, entre otras.

Con relación a otras actuaciones pendientes de ejecutar por el Gobierno de Bellido, Hurtado ha apuntado el acceso entre el paseo bajo de la Alameda del Obispo y el Alcázar de los Reyes Cristianos, la pasarela de acceso al Molino de la Albolafia, la restauración del reloj de la Plaza de las Tendillas, la actuación de consolidación del Molino de la Albolafia y su entorno (ejecutada 1 Fase), la Sala Museística de Caballerizas Reales, Regina y Santa Clara, "entre otras obras importantes.

El socialista ha comentado que "también es denunciable el abandono del anfiteatro del rectorado y de los yacimientos arqueológicos de Cercadillas, Ategua y Ronda Norte".

Para el portavoz municipal socialista, Córdoba "debería ser una ciudad que ama, conserva y pone en valor su patrimonio y la realidad es que quienes gobiernan parecen estar más interesados en enterrar patrimonio y en dejar abandonado el mucho que tenemos en la mayor parte de la ciudad", ha lamentado.