El PSOE lamenta la devolución de un millón de fondos europeos en el Ayuntamiento de Granada "al no haberlo ejecutado"

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha condenado este lunes la "nefasta" gestión del gobierno local que preside la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, por la devolución de "cerca de un millón de euros de un proyecto vinculado a los fondos Next Generation al no haberlo ejecutado".

Así la ha denunciado, la concejala del PSOE Raquel Ruz tras tener conocimiento de ello después de la Junta de Gobierno Local del pasado viernes y detallando que se trata "del contrato adjudicado con fecha 8 de febrero de 2023 para el suministro de máquinas expendedoras externas y máquinas validadoras más actuales y acordes con las necesidades diarias de los usuarios del transporte público en la capital".

La edil ha criticado "la incapacidad del PP", ya que, según ha detallado, "el contrato se quedó adjudicado simplemente para ejecutarlo, pero en 24 meses no han sido capaces de materializado a pesar de contar con la prórroga incluida".

Para la edil, "es lamentable que el PP, por su incapacidad, robe a los granadinos y granadinas la posibilidad de tener máquinas expendedoras nuevas y acordes a las necesidades de los usuarios. Un proyecto que es imprescindible para modernizar el sistema de transporte público y que lamentablemente parece que no vamos a ver".

Al respecto, la edil socialista ha resaltado "el esfuerzo en el anterior mandato por conseguir fondos Next y proyectos como los nuevos paneles de frecuencias que se han instalado en las paradas, y otros, lamentablemente se han guardado en un cajón, como la instalación de punto de carga para vehículos eléctricos en la vía pública".

Para Ruz, "la desastrosa gestión del PP en el Ayuntamiento está provocando además un caos en el área como ya denunciamos la semana pasada, con un colapso en la tramitación de expedientes como nos transmiten a diario los granadinos y granadinas afectados".

Por su parte, la edil Eva Fernández, responsable de asuntos relacionados con la contratación municipal del grupo municipal socialista, se ha referido a que, "la pasividad y dejadez del gobierno del PP en el Ayuntamiento es tal, que estamos a dos semanas de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones y los contratos vinculados con la señalización, asistencia técnica, suministro e instalación de la señalización" de la misma "no se han firmado".

Están "todos ellos vinculados a intervenciones necesarias que demoran varios meses, en un ejemplo más de la desastrosa gestión de Carazo al frente de una ciudad que ha puesto patas arriba", ha añadido la edil socialista.

Para concluir, Fernández ha explicado que los técnicos de las áreas son los mismos, "lo único que ha cambiado en dos años de mandato es la dirección política que ejerce Carazo y que está provocando contratos que se licitan tarde, se dejan pasar convocatorias de fondos o se presentan con tanta desgana que quedamos los últimos de toda España".

"Como decía, los técnicos son los mismos, son igual de buenos que eran antes, lo que ha cambiado es la dirección de un equipo político que no sabe, no quiere o no le gusta trabajar", ha añadido Fernández.