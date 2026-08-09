El PSOE lamenta que seis de los ocho refugios climáticos de Córdoba permanecieran cerrados con aviso naranja

Archivo - Turistas y cordobeses se resguardan del sol para hacer frente a las altas temperaturas registradas en Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha lamentado que este sábado, mientras Córdoba se encontraba bajo aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas, seis de los ocho refugios climáticos municipales "permanecieron cerrados durante toda la jornada y alerta de que volverá a ocurrir lo mismo".

En una nota remitida por el partido, ha señalado que esta situación demuestra las carencias del actual modelo municipal de protección frente al calor extremo". El Ayuntamiento dispone de ocho espacios habilitados como refugios climáticos, pero ante un aviso naranja "mantiene los horarios ordinarios de los equipamientos y solo contempla una ampliación extraordinaria cuando se alcanza la alerta roja".

El concejal socialista Joaquín Dobladez considera que "el Ayuntamiento está cubriendo el expediente". "Pone ocho espacios en un listado y puede decir que tiene refugios climáticos, pero eso no significa que esté protegiendo realmente a la ciudadanía. Los horarios de oficina no sirven para una emergencia climática", ha aseverado.

"Si tenemos temperaturas extremas y una alerta naranja, ¿qué sentido tiene que la mayoría de los refugios estén cerrados precisamente cuando muchas personas tienen más dificultades para protegerse del calor? No podemos esperar a que lleguemos a una alerta roja para empezar a ampliar los horarios. La prevención consiste en actuar antes", ha añadido.

El PSOE considera "especialmente preocupante" que esta situación pueda producirse durante las horas de mayor riesgo térmico. "Podemos encontrarnos con una Córdoba con 42 grados a las cinco de la tarde, en plena alerta naranja, y que una persona que necesite un espacio climatizado, en cualquier día de la semana, se encuentre con que el refugio más próximo está cerrado. Eso contradice la propia finalidad de estos recursos", ha afirmado Dobladez.

Asimismo, el grupo ha asegurado que ocho refugios climáticos "son insuficientes para una ciudad como Córdoba, tanto por su extensión como por la distribución de la población y las diferentes situaciones de vulnerabilidad existentes en sus barrios".

"Necesitamos una verdadera red de refugios climáticos, no una lista de ocho edificios. Tiene que haber suficientes espacios en todos los distritos y barrios para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a uno cuando lo necesite", ha explicado Dobladez.

La propuesta socialista defiende "cambiar el modelo actual y establecer una planificación estable para todo el verano, de forma que la red esté preparada y disponible durante toda la temporada de altas temperaturas y no dependa exclusivamente de la activación de una alerta".

En esta línea, el PSOE ha propuesto que estos espacios "incorporen una oferta de actividades que permita que sean lugares de estancia, convivencia y protección, especialmente para las personas mayores y otros colectivos vulnerables".

"Un refugio climático no puede ser simplemente una sala a la que acudir cuando hace mucho calor. Queremos espacios climatizados donde durante el verano haya actividades culturales, talleres, lectura, ocio, ejercicio adaptado y actividades de convivencia", ha aseverado.

El PSOE ha destacado que Córdoba "debe pasar de una política reactiva a una estrategia municipal permanente de adaptación al calor extremo, especialmente ante unos veranos cada vez más largos y temperaturas cada vez más elevadas". "Ningún cordobés que necesite refugiarse del calor se encuentre con una puerta cerrada", ha señalado el concejal socialista.