El PSOE lleva al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba "los fallos y demoras" con el cribado del cáncer de mama

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha adelantado este martes el contenido de la moción que su grupo llevará al próximo Pleno municipal, en este caso "sobre el escándalo de los fallos y demoras del programa del cribado del cáncer de mama", para pedir al gobierno local del PP "que colabore con las asociaciones y entidades de las mujeres afectadas con un servicio de información y acompañamiento, lanzando campañas de sensibilización y abriendo un canal de quejas e incidencias, para informar de ello y derivarlas a la Consejería de Salud".

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha subrayado que "el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres y que la detección precoz es una herramienta esencial para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad", de ahí la importancia de "los fallos reconocidos por la Junta de Andalucía en el cribado del cáncer de mama, que han derivado en retrasos e incluso fallecimiento de afectadas".

Tras hacerse eco de las demandas de radiológos y asociaciones profesionales, que han alertado de "la falta de recursos humanos y de coordinación en toda la comunidad autónoma", que ha llevado a "la apertura de diligencias por la Fiscalía Superior de Andalucía", González ha recordado que la llamada "demora cero para pacientes con cáncer era una de las medidas incluidas en el programa electoral con el que Juanma Moreno se presentó a las elecciones autonómicas de 2018".

"Estamos ante una promesa incumplida, igual que la de bajar la edad del cribado del cáncer de mama a mujeres de entre 40 y 45 años, empezando por las de 49, y ello se une que, según la Asociación Española contra el Cáncer, más de 12.000 mujeres andaluzas de entre 45 y 50 años no han recibido una mamografía preventiva, lo que demuestra que tampoco se ha cumplido este compromiso", ha reprochado la edil socialista.

Ante todo ello, González ha dicho que el Ayuntamiento de Córdoba, "como administración más cercana a la ciudadanía, no puede permanecer ajeno a esta crisis sanitaria y debe implicarse en la defensa de la sanidad pública, exigir transparencia y soluciones a la Junta de Andalucía, además dde articular medidas municipales para informar, acompañar y proteger a las mujeres del municipio".

"Es responsabilidad de las instituciones locales garantizar que ninguna vecina quede desatendida, que todas tengan acceso a la información y al seguimiento médico adecuado, y que el derecho a la salud sea una prioridad real y no una promesa vacía", ha esgrimido.

Así, la moción insta a la Junta "a realizar una auditoría del programa de detección precoz de cáncer de mama que identifique las causas de los retrasos y fallos de seguimiento, y a establecer plazos máximos garantizados para las pruebas diagnósticas, de modo que ninguna mujer espere más de 30 días tras la primera alerta, tal y como establece el Decreto de Garantías".

Además, pide al Pleno que se inste a la Junta "a implantar un seguimiento activo y de alertas automáticas para evitar la pérdida de citas o derivaciones, al refuerzo de personal y medios técnicos, y a publicar informes periódicos con datos desagregados por provincias y municipios sobre el funcionamiento del programa".

Por último, se insta al Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz "a no bloquear la creación de una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer de mama, dónde se puedan esclarecer las causas y el alcance de lo sucedido de forma transparente".