El PSOE llevará al Parlamento la "negativa" de la Junta a ampliar suelo industrial en Martos (Jaén)

MARTOS (JAÉN), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Parlamento andaluz la "negativa" de la Junta al proceso de ampliación de suelo industrial en Martos (Jaén), que los socialistas exigirán así a la administración autonómica que "continúe".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el parlamentario socialista Felipe López, quien, junto al alcalde de Martos, Víctor Torres, ha manifestado que "lo que ha ocurrido es lamentable y demuestra la inutilidad del Gobierno andaluz de PP y Cs".

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a reclamar lo que nos parece razonable, algo que es posible, útil y viable, como esa ampliación de suelo", según ha aseverado Felipe Lopez, quien ha defendido que de una administración "se espera que sea facilitadora de la capacidad de emprendimiento de los empresarios y que ponga herramientas al servicio de quienes quieran emprender", máxime en una ciudad como Martos donde "hay una potencia considerable de empresas", según ha remachado.

López ha señalado que el anterior Gobierno socialista de Andalucía, el Ayuntamiento de Martos, los empresarios y los propietarios habían llegado a un acuerdo y avanzado en el proceso, que se vio "interrumpido con la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz en enero de 2019".

"Podrían haber seguido el camino trazado, pero en ocho meses no hicieron nada; presentamos una PNL --proposición no de ley-- en el Parlamento, se aprobó por unanimidad y, a pesar de ello, todavía no hay nada a día de hoy", según ha criticado el diputado socialista.

Con todo, lo "alarmante" se produce cuando el viceconsejero de Fomento comunica al alcalde la semana pasada que "no tienen ninguna intención" de continuar, según ha agregado López, que ha defendido que, en un momento como el actual, "es más necesario que nunca que las administraciones sean un revulsivo para recuperar el terreno perdido por la crisis", por lo que "no se entiende la actitud de la Junta, más allá de la confirmación de su insensibilidad y de su inutilidad", según ha opinado.

ADVERTENCIA AL PP

Por su parte, Víctor Torres ha advertido de que el PP "cavará su tumba" si mantiene su posición en este asunto, porque "estará coartando una vez más las posibilidades de progreso de Martos, su comarca y la provincia de Jaén".

El alcalde ha reprochado que en el PP "salieran en estampida no a desmentir al parlamentario Felipe López, que dijo la verdad, sino a desmentir al propio viceconsejero, que dijo lo que dijo, aunque ahora quieran dar un triple salto mortal".

En este sentido, ha afirmado que ha pedido una reunión urgente con la delegada de la Junta en Jaén, y que "en estos cuatro días ni siquiera ha habido una llamada" por parte de Maribel Lozano, por lo que ha puesto en duda el interés que tienen en este tema.

En cualquier caso, el alcalde de Martos ha subrayado que, "si quieren reconducir la situación, mi teléfono está abierto los siete días de la semana, las 24 horas del día". "Tengo disponibilidad absoluta para trabajar en serio, no para más compromisos que luego no se traducen en ninguna realidad por parte de la Junta", ha enfatizado.

Así las cosas, ha avanzado que van a seguir "luchando y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para ejercer la presión que sea necesaria", porque la ampliación de suelo industrial "es algo vital y estratégico para el desarrollo económico y el empleo de Martos y la provincia".

"Esto no sale ahora de ninguna chistera, venimos trabajando desde hace tiempo y se han hecho todas la gestiones oportunas", según ha abundado antes de apostillar que "el cambio de actitud de la Junta se ha producido con la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz", de forma que "ya no hay colaboración ni proactividad por su parte", según ha sentenciado.

Finalmente, Torres ha anunciado que el pasado lunes mantuvo una reunión en Sevilla con la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), a la que trasladó su "malestar" por lo ocurrido. "Le hice ver que se aprobó una PNL por unanimidad y que la Junta no sólo no ha cumplido, sino que no tiene intención de hacerlo", ha concluido el alcalde.