El PSOE de Maracena (Granada) denuncia la "persecución política" del PP a Berta Linares

El portavoz socialista en Maracena (Granada), Antonio García Leiva, afirma que "existe una clara persecución política" a la exalcaldesa del municipio, Berta Linares, y que la denuncia contra ella es "una maniobra que responde únicamente a intereses partidistas y al objetivo de fabricar escándalos donde no los hay".

Afirma el socialista que "esta denuncia reproduce de nuevo la misma denuncia que ya fue investigada y archivada por la Audiencia Provincial y el TSJA" en una "estrategia tan burda como volver a denunciar lo mismo en diferentes juzgados para ver si suena la flauta".

El portavoz socialista afirma que Berta Linares "siempre ha tenido la confianza de toda la agrupación y también del PSOE de Maracena".

Opina además que se ha llevado a cabo "una investigación prospectiva, que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de que es clamoroso que el informe filtrado de la Guardia Civil está plagado de inexactitudes y falta de rigor, y hace juicios de valor sin prueba alguna".

"Una vez más, el PP de Maracena, y Julio Pérez, vuelve a utilizar las instituciones para sus cacerías políticas", ha denunciado, al tiempo que ha reiterado su confianza en la justicia y en que "sabrá poner freno al mal uso y a la zafia manipulación que está cometiendo el Partido Popular".

El portavoz también ha querido salir al paso de las declaraciones del exalcalde Julio Pérez, que cuestionó la actividad de la gasolinera vinculada a la exregidora y afirma que el establecimiento "dispone de todos los informes favorables y su correspondiente licencia de actividad".

"Resulta increíble que Julio Pérez, que fue alcalde durante diez meses, diga ahora que la gasolinera debe estar cerrada cuando no lo hizo durante sus diez meses de mandato, demostrando que es un incompetente hasta para mentir", ha señalado.