El PSOE-A marca septiembre para empezar a "recuperar la confianza" para las municipales de 2027: "Vamos a darlo todo"

1101668.1.260.149.20260703192541 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el Comité Director del partido en Dos Hermanas (Sevilla). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha dado el pistoletazo de salida para "recuperar la confianza" de la ciudadana de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 con la mente puesta principalmente en las grandes capitales de provincia.

"Vamos a conquistar cada pueblo, cada ciudad. Somos conscientes de que en algunos lugares se nos resisten y que tenemos que poner toda la inteligencia, toda la carne en el asador y los mejores candidatos para que logremos recuperar esa confianza de la ciudadanía", ha destacado en su intervención en el Comité Director del partido este viernes en Dos Hermanas (Sevilla).

Sobre la elección de los candidatos para dichos comicios, Montero ha marcado el mes de septiembre para iniciar el proceso de confección de las candidaturas. En los municipios donde el PSOE tiene la alcaldía, solo se podrán celebrar primarias si lo solicita más de un 50% de los militantes y "con una autorización de la Comisión Federal de Listas".

La líder de los socialistas andaluces ha llamado al diálogo y el consenso para desarrollar las primarias y que no se conviertan en un "momento de desencuentro entre compañeros". Y ha llamado a "evitar" procesos en pro de "liderazgos claros en cada sitio que nos permiten identificarlo".

"Candidaturas fuertes, reconocibles, pegadas al territorio, solventes, con capacidad de representar al PSOE, pero que también ensanchen nuestra base social", ha subrayado Montero en su intervención.

En esta línea, ha puesto en valor la fortaleza municipal del partido y su "capilarización". "Las elecciones municipales son la esencia de nuestro partido", ha remarcado.

"ES INHUMANO COMO SE TRATA A LOS QUE LLEVAMOS LAS SIGLAS"

Montero ha hecho autocrítica del "mal resultado" en las elecciones autonómicas del 17 de mayo y ha llamado a "aprender del mismo" para los comicios municipales. "Es una mala noticia para el Partido Socialista, porque somos un instrumento al servicio de la gente para cambiar su vida desde las instituciones", ha señalado.

En esta línea, ha destacado convertir esa autocrítica en "cambios concretos" haciendo alusión a los encuentros que está realizando tras el 17 de mayo con las ejecutivas provinciales.

"Tenemos realmente que ser reconocibles, no en campaña, no en los momentos en los que le pedimos el voto a la ciudadanía, sino de forma permanente", ha recalcado a la par que ha llamado a preparar "desde ya" las próximas elecciones autonómicas.

Asimismo, Montero ha lamentado "las campañas de deshumanización" que reciben los partidos de izquierdas y que a su juicio se han "incorporado" al escenario electoral "por parte de la derecha".

"No podemos admitir como natural que en este proceso de deshumanización que puso en marcha la ultraderecha hace ya bastantes años tengamos un Partido Popular absolutamente empleado en intentar distorsionar de forma muy clara lo que representa el Partido Socialista", ha señalado.

"Tenemos que recuperar capacidad de movilización, frenar la caída de votos que veníamos experimentando durante todo el periodo previo y tener un programa atractivo que nos permitiera que los ciudadanos depositaran su confianza", ha remarcado.