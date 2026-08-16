El PSOE municipal lamenta el "estado deplorable" de conservación de yacimientos y monumentos de Córdoba

El PSOE municipal lamenta el "estado deplorable" de conservación de yacimientos y monumentos, - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha criticado este domingo el "estado deplorable de conservación y la absoluta falta de mantenimiento" de los yacimientos arqueológicos y monumentos bajo la responsabilidad directa del gobierno municipal de José María Bellido.

Bernal ha alertado en una nota de prensa de que con las altas temperaturas estivales la "acumulación masiva" de pasto seco en diversos puntos históricos supone una "amenaza inminente de incendio". "El desinterés del gobierno del PP no solo acelera el deterioro progresivo del patrimonio histórico de todos los cordobeses, sino que crea una situación de riesgo extremo. Una simple colilla en estas zonas secas podría provocar una tragedia irreversible", ha advertido la edil socialista.

"Entre los casos más sangrantes", la concejal ha señalado los restos de Cercadilla, actualmente "sepultados" por la maleza y el matorral seco. Bernal ha recordado que la intervención en Cercadilla fue una moción impulsada por el grupo socialista y aprobada por unanimidad en el Pleno municipal hace años, "un acuerdo que Bellido mantiene guardado en un cajón".

Asimismo, la concejala del PSOE ha puesto el foco en el enterramiento del yacimiento mozárabe de la Ronda Norte. Desde la formación socialista exigen al equipo de gobierno que "deje de dar la espalda a la historia de la ciudad" y asuma "de una vez por todas" la protección y puesta en valor de este enclave mozárabe, considerado único en toda Andalucía.

"Exigimos al gobierno municipal del PP que cumpla adecuadamente con sus funciones, adecente de forma inmediata las murallas y espacios arqueológicos, y garantice el mantenimiento que merece el patrimonio de Córdoba", ha concluido Isabel Bernal.