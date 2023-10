PSOE-A no descarta plantear "reprobación" de Mellado si corrigió "baja presencia" de Vox en informativos de Canal Sur

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha manifestado este lunes que no descarta solicitar la "reprobación" del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, en el Parlamento si realmente se ha corregido la "baja presencia" de Vox en los informativos de Canal Sur, algo que esa formación llegó a agradecerle durante una sesión de la comisión parlamentaria de control de la cadena autonómica.

Así lo ha manifestado el diputado del PSOE-A Mario Jiménez este lunes en la comisión de control de la RTVA, donde ha exigido a Mellado --que ha comparecido-- explicaciones sobre ello. Según ha expuesto Jiménez durante su intervención, en una sesión anterior de la comisión, la portavoz de Vox en ese momento "agradeció" a Mellado que se había comenzado a "corregir el error de la baja presencia" de su partido en los informativos de Canal Sur y el director general "ratificó que eso era así".

"Metió la pata hasta el corvejón y reconoció públicamente que manipulan los informativos con intereses políticos", ha dicho Jiménez a Mellado, apuntando que estamos ante un hecho "muy grave".

"Si usted no da una explicación convincente de que eso no ha sido tal como fue y contó en la comisión, vamos a plantearnos muy seriamente si debe seguir al frente de la RTVA", ha trasladado el diputado del PSOE-A a Juan de Dios Mellado, apuntando que si un director general de la RTVA "no es capaz de hacer cumplir la ley", no merece "estar al frente" de la cadena.

Para Jiménez, es "muy grave" que Mellado reconozca "que, a instancias de un partido, se corrige su presencia en los informativos", admitiendo así que los informativos "no responden a criterios de pluralidad y objetividad, sino a los intereses políticos de quien le mueve la cruceta" y que no es más que "una pobre marioneta de San Telmo o de la calle San Fernando (donde se ubica la sede del PP-A en Sevilla)".

Ha indicado que la RTVA "manipula los informativos", con toda la "obscenidad, desfachatez y con la pérdida del más mínimo sentido de la responsabilidad y de un código deontológico".

Por su parte, Juan de Dios Mellado Mellado no ha respondido a las exigencias de explicaciones de Mario Jiménez y ha manifestado que él o su partido "llaman a los servicios informativos para que lo saquemos en las noticias", las dos últimas veces a Córdoba y Granada.

Ante esa manifestación de Mellado, Jiménez ha asegurado que él no llama a los servicios informativos para que lo saquen. "No voy a consentir algo de ese calibre", ha dicho en referencia a las palabras de director general.

Juan de Dios Mellado ha defendido en la comisión que los servicios informativos de Canal Sur sólo siguen "criterios profesionales y periodísticos" y que toda la información se basa en los criterios básicos de "pluralidad, imparcialidad e independencia", con total "libertad".

Ha querido dejar claro que son los profesionales los que deciden las noticias importantes y como ordenarlas y en ningún momento se mezcla información con opiniones. Asimismo, ha censurado los "ataques injustos" que sufren en ocasiones los profesionales por el hecho de que a un partido "no le guste una noticia o como se ha tratado".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que el informe del Consejo Audiovisual de Andalucía ha arrojado que se cumple con los principios de neutralidad y pluralidad y que el PSOE está "bien representado" en los informativos.

Por su parte, el parlamentario de Vox Ricardo López ha manifestado que los "accionistas de Canal Sur son los andaluces y no el Gobierno andaluz", y ha lamentado que la cadena autonómica está "cada vez más al servicio" del Ejecutivo autonómico y de su presidente, Juanma Moreno. "No hay objetividad en la información que se da en la RTVA", ha indicado.

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha denunciado las "manipulaciones constantes" en los informativos de Canal Sur, que se han convertido en una "herramienta de comunicación política e institucional del Gobierno andaluz".