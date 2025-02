El PSOE pedirá que Diputación de Córdoba urja a construir el "hospital de Lucena prometido, y no un centro de salud más"

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha informado de que su grupo planteará esta semana en el Pleno de la institución provincial que los grupos urjan al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) "a construir el hospital de Lucena, y no otro centro de salud más como proponen ahora", tal y como "se comprometió el PP en los plazos que fueron avanzados por el anterior consejero de Salud y hoy presidente del Parlamento, el cordobés Jesús Aguirre, que cifró en cuatro años el periodo para llevarlo a cabo entre la contratación, adjudicación, replanteo e inicio de obras y ejecución de las mismas".

Tal y como ha indicado el PSOE en una nota, en una atención a medios en Lucena, junto al secretario general socialista local, Jacob Lorenzo, Romero ha avanzado que solicitará a la Diputación de Córdoba que se "adhiera a las peticiones manifestadas por la Plataforma 'Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital' apoyando cada uno de los puntos descritos en su manifiesto".

Además, pedirá que se "inste a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a realizar los trámites necesarios para recuperar íntegramente el plan funcional aprobado para la construcción en el más corto plazo posible del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lucena", una infraestructura "prometida por el Gobierno de Moreno Bonilla en legislaturas anteriores y que ha sido desechada de los presupuestos autonómicos".

Así, el socialista ha comentado que el Presupuesto de la Junta para 2025 "ha supuesto un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de Lucena por su nuevo centro hospitalario, una promesa del Partido Popular que año tras año queda en el olvido". Al respecto, ha señalado las declaraciones de Jesús Aguirre, entonces consejero de Sanidad, que, según ha dicho Romero, "aseguró en sede parlamentaria que la voluntad del Gobierno andaluz era reactivarlo y avanzar en el proceso de licitación de las obras".

"Aguirre incluso ofreció plazos: dos meses para la preparación de los expedientes de contratación, siete meses para el desarrollo del procedimiento de adjudicación, dos meses más para el replanteo e inicio de obra y 36 meses para la ejecución de las mismas, y apuntó el inicio entre el primer y el segundo trimestre de 2022", ha detallado el portavoz socialista en la Diputación.

"Hemos pasado de aquellas declaraciones del Gobierno de Moreno Bonilla a la sentencia de muerte de hospital verbalizada por la delegada de Salud, María Jesús Botella, y el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ante la impávida cara del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, cuando ahora dicen que el centro sanitario cubrirá las necesidades más urgentes o las consultas de especialidades, pero no contemplará camas hospitalarias, ya que la dotación del Hospital Infanta Margarita de Cabra es más que suficiente para atender las necesidades hospitalarias de la comarca", ha criticado el socialista.

Ante el "trueque" de "un hospital de alta resolución por un centro sanitario más", Romero ha valorado el manifiesto de la Plataforma 'Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital' con el objetivo de unir a toda la ciudadanía lucentina en torno a la defensa de la sanidad pública en el municipio y la reivindicación del hospital prometido haciendo un llamamiento a todas las asociaciones, desde Ampas hasta cofradías y colectivos deportivos, culturales y sociales, para sumarse a esta iniciativa.

Este movimiento ciudadano, "que también ha invitado a los partidos políticos que hasta el momento no se han adherido a integrarse en este movimiento ciudadano --PP y Vox--, ha avisado de que no aceptará soluciones que no respondan a las necesidades iniciales de Lucena, concretadas en el plan funcional de un Hospital de Alta Resolución, que hasta hace unos meses había sido aceptado por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha asegurado Romero.

Por su parte, el secretario general socialista local, Jacob Lorenzo, ha apuntado que la moción socialista refuerza el movimiento ciudadano de Lucena en pro del Hospital y ha subrayado que "siempre un alcalde socialista ha estado al frente de esta reivindicación, mientras que el PP y Vox, ahora, se han bajado del carro y de la mesa de negociaciones".