PSOE pedirá en el Parlamento andaluz la ampliación del transporte urbano de Jaén a varios municipios limítrofes

Reunión del PSOE sobre la ampliación del transporte urbano - PSOE

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Parlamento de Andalucía una propuesta para ampliar el transporte urbano de Jaén capital a varios municipios limítrofes. Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Jaén y su alcalde, Julio Millán, está siendo trabajada por distintas agrupaciones socialistas y requiere del visto bueno de la Junta de Andalucía.

Así lo ha anunciado este miércoles el parlamentario andaluz Víctor Torres tras mantener una reunión de coordinación con los responsables de las Agrupaciones Socialistas de Jaén, Torredelcampo, Mengíbar, La Guardia, Los Villares y Fuerte del Rey, que serían las localidades beneficiarias de la medida.

Torres ha explicado que extender el transporte urbano de la capital a estos municipios "resolvería algunas brechas que tiene el transporte interurbano" en la zona, entre las que ha citado la poca frecuencia, la falta de líneas, la inexistencia de rutas durante los fines de semana o las dificultades de los jóvenes para disfrutar de actividades de ocio al no disponer de opciones de desplazamiento a la capital o de regresos en horarios acordes.

Asimismo, ha señalado que la propuesta solventaría problemas de comunicación específicos de estos municipios. En concreto, ha detallado que La Guardia de Jaén podría contar con una línea de autobús a Entrecaminos, la N-323 y el casco urbano.

De igual forma, el planteamiento contempla extender la línea de Jabalcuz hacia Los Villares, establecer rutas hacia Torredelcampo y ofrecer servicios tanto al municipio de Mengíbar como a Geolit a través del autobús de Las Infantas.

El parlamentario socialista ha lamentado que hasta el momento solo se ha escuchado "una propuesta parcial" por parte de la Junta de Andalucía. Por ello, ha avanzado que el PSOE presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz, así como una moción en los ayuntamientos afectados durante los próximos meses, con el objetivo de que la Junta acepte la propuesta, recordando que "quien tiene la última palabra es Moreno Bonilla".