El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) condena un "ataque fascista" a su sede

Una de las pintadas que las que ha sido objeto la sede del PSOE de Peñaroya-Pueblonuevo. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha condenado este lunes, "con absoluta firmeza, el ataque fascista que ha sufrido su sede local", donde han aparecido pintadas "con mensajes de odio, como 'Fuera rojos', y expresiones de exaltación nazi, junto a simbología claramente vinculada al fascismo".

Los socialistas peñarriblenses han señalado en una nota que no se trata de "un simple acto vandálico, sino ante una agresión ideológica directa contra una organización política democrática y contra los valores constitucionales que sustentan nuestra convivencia". Además, han manifestado que "la utilización de símbolos y consignas nazis no puede banalizarse ni relativizarse, porque representan uno de los períodos más oscuros y violentos de la historia de Europa".

Desde el PSOE han subrayado que "estos hechos son la consecuencia directa de una clima de crispación política que algunos llevan tiempo alentando desde la irresponsabilidad", y han advertido de que "cuando se normalizan determinados discursos de odio, cuando se señala y se divide, se termina generando un caldo de cultivo peligroso".

En este sentido, el PSOE ha lanzado un llamamiento claro a la alcaldesa de la localidad, Mariví Paterna (Sí Peñarroya) y al Partido Popular, socios de gobierno en el Ayuntamiento, para que hagan "una condena pública, rotunda y sin matices de estos hechos. No caben silencios ni ambigüedades, la defensa de la democracia y el rechazo al fascismo deben situarse por encima de cualquier interés partidista", han indicado los socialistas.

Desde mismo modo, el PSOE de Peñarroya ha recordado que el 24 de enero del pasado año 2025, coincidiendo con la celebración del Pleno de la moción de censura que dio lugar al actual gobierno municipal, "aparecieron pintadas contra las formaciones políticas que impulsaron dicha moción, hechos que fueron condenados de manera inmediata" por el PSOE. "Nuestra posición ha sido siempre la misma", de "rechazo absoluto a cualquier acto vandálico o intimidatorio, venga de donde venga y afecte a quien afecte".

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, por último, ha anunciado que "estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investiguen y se identifique a sus responsables", avisando que "no vamos a mirar hacia otro lado ante ataques que buscan amedrentar y deteriorar la convivencia democrática de nuestro pueblo".