PSOE pide al alcalde de Córdoba garantizar que los colegios "estén en perfectas condiciones" antes de iniciar el curso

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al alcalde, el popular José María Bellido, que "garantice que todos los edificios municipales utilizados como colegios de Educación Infantil y Primaria estén en perfectas condiciones antes del inicio de cada curso escolar", después de alertar "que el pasado 1 de septiembre algunos centros de la ciudad todavía necesitaban actuaciones urgentes de mantenimiento".

Según informa el PSOE en una nota, Bernal ha recalcado que "ya son tres los cursos escolares durante los cuales el actual equipo de Gobierno municipal del PP viene gestionando estos edificios, cuya infraestructura y mantenimiento son competencia del Ayuntamiento de Córdoba", de modo que "si el Ayuntamiento tiene la responsabilidad del mantenimiento de estos edificios, debe ejercerla con la misma diligencia con la que debe cuidar cualquier otra instalación municipal. Los colegios tienen que estar en perfectas condiciones para recibir primero al profesorado y, posteriormente, al alumnado", ha subrayado.

La responsable socialista ha advertido de que "muchos de los edificios utilizados como centros educativos presentan una importante obsolescencia y continúan sin disponer de una climatización adecuada", una situación "especialmente preocupante ante las elevadas temperaturas que soporta la ciudad durante buena parte del curso escolar".

Isabel Bernal ha señalado, además, que el Gobierno municipal ha anunciado durante estos años distintos planes y proyectos de remodelación y mejora de los colegios que, sin embargo, "no se han cumplido en su totalidad ni se han ejecutado con la rapidez que las necesidades de los centros requieren".

En este sentido, ha lamentado que "el 1 de septiembre, fecha de incorporación del profesorado, algunos colegios de Córdoba no reunían todavía las condiciones adecuadas y precisaban obras urgentes de mantenimiento, actuaciones que deben estar concluidas también antes de la incorporación del alumnado el próximo 10 de septiembre".

Entre los casos que requieren una "atención especial", Bernal ha señalado al colegio San Juan de la Cruz, "que ha sufrido una grave incidencia durante este verano" y que necesita "una intervención decidida y definitiva para mejorar sus infraestructuras y evitar que los problemas se sigan repitiendo".

"Las familias, el profesorado y el alumnado merecen que sus colegios estén en condiciones desde el primer día. No se puede normalizar que cada inicio de curso aparezcan problemas de mantenimiento pendientes de resolver o actuaciones que deberían haberse realizado durante los meses de verano", ha señalado la concejala.

Por ello, el PSOE ha exigido al Gobierno municipal del PP que "cumpla los compromisos adquiridos con la comunidad educativa y ejecute de manera efectiva los planes de mejora anunciados para los centros escolares de la ciudad". Además, Bernal ha reclamado específicamente al alcalde que "impulse los planes de creación de espacios de sombra comprometidos en los colegios, que cumpla los proyectos de remodelación pendientes y que avance de forma decidida en la climatización de todos los centros educativos".

"Córdoba no puede afrontar un nuevo curso escolar con colegios que todavía no están preparados y con actuaciones básicas pendientes. El Ayuntamiento conoce sus responsabilidades y dispone de todo el verano para realizar las obras necesarias. Lo que falta es planificación, gestión y voluntad política para cumplir con la comunidad educativa", ha aseverado.

Finalmente, la concejala socialista ha lamentado que "un curso más se inicie sin que estén a punto todos los edificios municipales de la ciudad que se utilizan como colegios" y ha exigido a Bellido que "adopte las medidas necesarias para resolver de inmediato las deficiencias existentes".

Desde el PSOE van a "seguir defendiendo una educación pública de calidad también desde el cuidado de sus instalaciones. Los colegios son espacios fundamentales para nuestros niños y niñas y el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que sean seguros, dignos, accesibles y adecuados para el desarrollo de la actividad educativa", ha concluido Isabel Bernal.