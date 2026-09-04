El PSOE pide al alcalde de Córdoba un plan para que las grandes citas generen actividad en los comercios de barrio

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Mamen González ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que el Ayuntamiento de Córdoba ponga en marcha "un plan específico para vincular los grandes eventos culturales, festivos y turísticos de la ciudad con el comercio de proximidad y los barrios en los que se celebran", de manera que la actividad y el consumo que generan "reviertan también en los negocios de su entorno".

Según informa el PSOE en una nota, González ha realizado esta petición coincidiendo con el inicio de la Velá de la Fuensanta, y ha señalado que Córdoba cuenta durante todo el año con acontecimientos capaces de atraer a miles de personas, pero que el Ayuntamiento "debe trabajar para que ese movimiento se convierta también en oportunidades para los comerciantes y hosteleros de las zonas donde se desarrollan".

Tras la Velá llegarán citas como Cabalcor, Cosmopoética, Flora, distintas actividades culturales y festivas y, posteriormente, toda la programación de Navidad. "Tenemos los eventos, tenemos visitantes y tenemos un comercio local que necesita actividad. Lo que falta es una estrategia municipal que conecte las tres cosas y que consiga que el impacto económico de cada gran cita llegue al entorno donde se celebra", ha señalado González.

De hecho, "basta mirar al centro de Córdoba para comprobar que parte de su comercio y de su hostelería se nutre de la actividad que generan determinados acontecimientos de la ciudad. Si ese efecto ya existe en algunas zonas, lo que planteamos es que se trabaje para que cada gran evento genere también actividad económica en los establecimientos de su entorno. Que la Velá de la Fuensanta beneficie a los comercios de la Fuensanta, que Cabalcor tenga también un impacto en los negocios de su entorno, o que Flora y Cosmopoética se traduzcan en oportunidades para los establecimientos de las zonas que acogen sus actividades", ha dicho.

"No se trata de llevar cada evento a todos los barrios. Se trata de que cada gran acontecimiento tenga detrás una estrategia para que la actividad que genera revierta también en el comercio y la hostelería de su entorno. Si organizamos una gran cita en un barrio, tenemos que trabajar para que sus comercios sean también protagonistas y se beneficien de ese movimiento", ha subrayado la concejala socialista.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista propone una coordinación entre las áreas de Comercio, Turismo, Cultura y Fiestas para diseñar acciones comerciales vinculadas a los grandes acontecimientos, con campañas específicas, rutas y propuestas en los establecimientos de las zonas donde se celebren, acciones de promoción y acuerdos con los sectores turístico y hostelero.

"No podemos conformarnos con organizar acontecimientos y contar asistentes. La pregunta es cuánto de todo ese movimiento termina entrando en la caja de una tienda, un bar o un pequeño negocio de la zona. No podemos organizar un evento, llenar una zona de visitantes y dejar que el comercio de alrededor se limite a mirar cómo pasa la gente. Hay que conseguir que ese movimiento se convierta también en consumo y actividad económica para el entorno", ha afirmado González.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

La concejala socialista ha reclamado, además, que el Gobierno de Bellido convoque a las asociaciones de comerciantes y empresarios antes de diseñar la programación de otoño e invierno y, especialmente, la campaña de Navidad, para que sean los propios negocios quienes puedan plantear propuestas y aprovechar las oportunidades que generan estas citas.

"Cada gran acontecimiento que organiza o apoya el Ayuntamiento debe ser también una oportunidad para la economía de la zona donde se celebra. No queremos eventos por un lado y comerciantes mirando desde el escaparate por otro. Queremos que la ciudad que atrae gente sea también una ciudad que genera actividad y oportunidades para los negocios que tiene alrededor", ha concluido González.