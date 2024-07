El PSOE pide al Ayuntamiento un calendario de obras municipales en los colegios públicos de Córdoba

CÓRDOBA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado al Gobierno local de José María Bellido a presentar un calendario de obras municipales en los colegios públicos de la ciudad para los próximos meses, petición que el grupo municipal socialista ha elevado en el pleno municipal de julio.

La edil ha insistido en un comunicado que después de un año "lleno de promesas no cumplidas", el área de Infraestructura del Gobierno local del PP ha trasladado "una nueva promesa de renovación" de los colegios de Córdoba bajo el epígrafe 'Nuestros coles a punto', y que "ha sido lanzada hace unos 20 días".

Según Bernal, en julio del pasado año el Consistorio trasladó que para mayo del 2024 hasta 35 colegios iban a tener toldos, pero, por ahora, "solo hay toldos en uno", en el centro donde se puso el toldo de prueba. Además, ha agregado que a principio del curso 24/25 presentaron el plan 'Renueva tu cole', que iba a llegar a 13 centros educativos, y que "todavía está sin terminar" en todos los centros, a lo que ha añadido que está pendiente la renovación de la electricidad de varios centros, al igual que están pendientes de solucionar las goteras producidas por problemas en la cubiertas, que "en algunos casos se han dejado de hacer porque se precisaba que no hubiese alumnado".

La socialista ha destacado que en este nuevo plan prometido se plantea que van a resolver todas las incidencias registradas a 30 de junio de los 73 centros escolares en materia de fontanería, cristalería, pintura, electricidad, albañilería, persianas, carpintería, herrería, alarmas, sistema de incendios, calderas, impermeabilización de cubiertas, entre otros.

"Por supuesto que deseamos que estas promesas se cumplan, pero no nos fiamos porque no es la primera vez que el Gobierno local del PP no cumple con su palabra", ha expresado Bernal, que ha concluido alegando que "para cumplir con nuestra obligación como oposición vamos a estar pendientes de que los colegios reciban todo lo prometido por la Delegación Municipal de Infraestructuras para que los niños y niñas cordobeses que estudian en colegios municipales tengan unas condiciones dignas y adecuadas".