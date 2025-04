PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba un plan de espacios públicos de uso social para colectivos culturales y vecinales

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto al gobierno de Córdoba la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de espacios públicos de uso social para mejorar la situación de la participación ciudadana en Córdoba y ofrecer alternativas reales a colectivos culturales, vecinales y sociales tras señalar el ejemplo de la Peña Flamenca del Campo de la Verdad, que afronta la tesitura de carecer de un lugar donde desarrollar su actividad.

Esta iniciativa incluye la creación de un inventario actualizado de bienes inmuebles municipales en desuso o infrautilizados y el establecimiento de criterios técnicos y sociales que permitan su cesión temporal o arrendamiento a precios razonables.

"Es una forma de democratizar el acceso a los espacios públicos y de garantizar que la ciudad respalda a quienes hacen posible la vida comunitaria en nuestros barrios", han señalado Ángel Ortiz e Isabel Bernal, concejales socialistas, según una nota de este partido.

La Peña Flamenca del Campo de la Verdad ha sido durante más de medio siglo un referente indiscutible del flamenco a nivel local y nacional, por cuanto por su escenario han pasado figuras universales como Camarón de la Isla, José Menese, Antonio Mairena o Fosforito, además de haber desempeñado un papel esencial como espacio de cohesión vecinal y motor de cultura popular en el corazón del Distrito Sur.

Caracterizada por un modelo de entrada libre, el protagonismo de su barrio y la convivencia intergeneracional la convirtieron en una taberna viva y un club social donde el arte jondo se respiraba a diario.

La historia de esta peña, según los ediles, "es un ejemplo claro de cómo un espacio público o semipúblico puede generar identidad, participación y comunidad, y su pérdida subraya la necesidad urgente de que el Ayuntamiento disponga de una red de espacios municipales al servicio de la ciudadanía y de la vida cultural de los barrios".

Ángel Ortiz ha subrayado que "el gobierno municipal no puede permanecer de perfil mientras se pierde una joya cultural como la Peña del Campo de la Verdad. Si el gobierno municipal no da respuesta a estas situaciones, demuestra que la participación ciudadana y el acceso a la cultura no forman parte del modelo de ciudad de este gobierno".

CIERRE DE 2024 CON UNA CAJA MUNICIPAL DE CASI 250 MILLONES

Ortiz ha recordado que el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2024 con una bolsa de dinero en caja de 248,9 millones de euros, superior a la del año anterior. "Hablan de inversión, pero lo que hay es una gestión ineficaz que impide poner recursos al servicio de la gente. Si el gobierno municipal tuviera voluntad política, ofrecería los espacios comunitarios", ha criticado.

Isabel Bernal ha instado al gobierno local a "elaborar un inventario real de bienes inmuebles públicos susceptibles de uso social, ajustando criterios técnicos y sociales que permitan su cesión a un precio de mercado razonable para colectivos culturales, sociales o vecinales que luchan por mantener viva la identidad de los barrios".

La edil ha reclamado a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que asuma su responsabilidad en la protección del flamenco, un arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010, lo que obliga a las administraciones públicas, incluidas las municipales, a garantizar su conservación, difusión y mantenimiento.

"Es evidente que una de las formas más auténticas y efectivas de cuidar este patrimonio es a través de las peñas flamencas, como la del Campo de la Verdad, que durante décadas han sido guardianas del arte jondo desde la base, con participación vecinal y acceso libre a la cultura", ha subrayado.

Bernal ha añadido que "el movimiento asociativo necesita respaldo institucional. Es un deber público apoyar los espacios emblemático culturales con historia y alma, especialmente en una zona tan viva como el Campo de la Verdad".

Los socialistas presentarán en el próximo Pleno municipal una propuesta para exigir el compromiso del gobierno municipal con la defensa del patrimonio cultural vivo y la puesta en valor de los espacios sociales en desuso, especialmente en los barrios del sur, donde las entidades vecinales llevan años reclamando atención y recursos.