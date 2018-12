PSOE-A pide a Cs que deje el "teatro" y no pida la abstención porque sabe que el PP "tiene acuerdo cerrado" ya con Vox

Publicado 20/12/2018 13:11:41 CET

SEVILLA/MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, ha solicitado a Ciudadanos (Cs) que deje la "ambigüedad" y el "teatro" pidiendo al abstención a su partido ante una propuesta de gobierno para Andalucía formada por PP-A y el partido naranja responsabilizándoles de que si no lo hacen estos dos últimos tendrán que pactar con Vox. La realidad, según ha dicho, es que el PP-A "ya tiene un acuerdo cerrado con Vox" y, por tanto, van a gobernar Cs y los populares con ellos.

"En democracia se puede decir todo, lo que no se puede es jugar a la ambigüedad y hacer un teatro para pedirle al PSOE que evitemos que ellos tengan un gobierno con Vox, ellos van a gobernar con Vox porque el PP tiene un acuerdo cerrado con ellos y creo que en Cs lo saben", ha señalado en declaraciones a los medios este jueves en el Congreso de los diputados.

La diputada ha apuntado que el líder de Cs, Albert Rivera, "tendrá que contar ese pacto vergonzoso" que, según ha expuesto, se está forjando también con el PP que se está reuniendo a "escondidas" con Vox. "Rivera tiene que dar muchas explicaciones y decirnos si su objetivo y lo que le une al PP y a Vox es echar al PSOE del Gobierno de Andalucía, porque con esto lo que está consiguiendo es castigar a todos los andaluces", ha dicho.

En esta línea, ha manifestado que una de las cosas que le "sorprende" es que el partido naranja pida explicaciones al ministro Josep Borrell explique por reunirse con el Gobierno húngaro y con su primer ministro, Viktor Orban, por ser "muy de derechas" mientras ellos "están dispuestos a entregar la sanidad, la educación, y la dependencia a un partido que quiere acabar con la democracia tal y como la conocemos".

Navarro ha respondido, además, al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha asegurado que desde su formación no ha habido contacto con el PSOE. Para la diputada socialista esto es "insólito" porque Villegas ha reconocido que para lo único que quieren a su partido es para "echarlo" y para que "les ayude a ellos a echarlo" de las instituciones.

Con todo, Navarro ha hecho un llamamiento a que se trate "con respeto" a la fuerza que ha ganado las elecciones en Andalucía para que "no se escondan", no "mantengan esa ambigüedad calculada" y que no estén "con una mano amenazando y con la otra ahogando pidiendo" la abstención al PSOE. Así, si Ciudadanos "tiene claro que va a vivir junto" a Vox y al PP "que se lo digan a los andaluces".