PSOE-A pide a Cs no cometer el "error histórico" de tender "un puente de plata entre la ultraderecha y el Parlamento"

El PSOE-A ha pedido a Ciudadanos que no cometa el "error histórico" de "tender un puente de plata entre la ultraderecha y el Parlamento andaluz", dando presencia a Vox en la Mesa de la Cámara, al tiempo que ha reclamado la presidencia de este órgano como partido que ganó las pasadas elecciones autonómicas.

Así lo ha señalado este miércoles en Jaén la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados, Ángeles Férriz. "No estamos teniendo negociaciones. Estamos teniendo conversaciones", ha dicho preguntada por contactos con Cs a un día de la constitución del nuevo Parlamento andaluz.

En este sentido, ha explicado que han "recibido llamadas de Ciudadanos y de Adelante Andalucía" y ha reiterado la disposición de los socialistas "a dialogar con todas las fuerzas políticas constitucionalistas", mientras que no tienen "nada que hablar" con Vox.

"Se están manteniendo muchas conversaciones, a lo largo de este día también y reuniones, así que no les puedo adelantar", ha comentado. Al hilo, ha asegurado que seguirán luchando por las cuestiones que han planteado desde el pasado 2 de diciembre. "Que Vox no entre por la puerta grande en el Parlamento, que el acuerdo sea entre las fuerzas constitucionalistas" y la presidencia de la Mesa de la Cámara para el PSOE como "primer partido de los andaluces".

Y es que, para Férriz, "sería indecente que PP y Ciudadanos hicieran un chalaneo para meter a la ultraderecha por la puerta grande", punto en el que se ha referido a que el presidente de Cs-Andalucía, Juan Marín, "parece que está haciendo una especie de apaño para meter a Vox en la Mesa".

"Además, lo hace buscando coartadas que no se cree nadie porque la realidad es que PP y Cs lo que están haciendo es tendiendo una alfombra roja a la extrema derecha", ha afirmado no sin subrayar que han presentado un "acuerdo de opereta", ya que "no tienen la mayoría suficiente" para formar gobierno y necesitan del "empujón de la ultraderecha".

En este sentido, ha pedido a los responsables de ambas formaciones que "no blanqueen y no dulcifique a la extrema derecha", de modo que "al menos tengan la honestidad de reconocer" que quieren "ser apoyados por un partido que viene a dinamitar las instituciones y a quebrar la convivencia".

La dirigente socialistas se ha preguntado "qué dice de todo esto" el líder de Cs, Albert Rivera, "que ficha a Manuel Valls par Barcelona, pero se echa en brazos de Abascal cuando llega a Andalucía". Es una posición "difícil de explicar", por lo que le ha instado a dejar las "ambigüedades" y "decidir algo bastante sencillo: o se está en el bando de la ultraderecha o se están en el de la convivencia democrática".

RETRATADO

En su opinión, "Rivera puede quedar retratado en toda España porque, aunque les pese, el PSOE ha ganado las elecciones" y le "corresponde, por tanto, ocupar la presidencia de la Mesa del Parlamento". Es, según ha añadido, "la lógica democrática", si bien ha considerado que "puede ser que lo que se imponga mañana sea la lógica de la ultraderecha y de los intereses particulares".

Para Férriz, es posible puede que "venda su dignidad política a cambio de un sillón" y que "Ciudadanos, que ha sido la tercera fuerza política ocupe la presidencia del Parlamento con el apoyo vergonzoso de Vox", de unos parlamentarios a los que "les va a salir urticaria cuando tengan que prometer o jurar lealtad a la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

"En ese caso, Rivera tendrá que aclarar cómo es posible que se pasee por Europa con la chaqueta de liberal, pero luego atraviese los Pirineos, se quite la chaqueta y se quede en camisa azul", ha manifestado no sin agregar que "su europeísmo y centrismo se van a ir por el desagüe como mañana cometa el error histórico de tender un puente de plata entre la ultraderecha y el Parlamento andaluz".