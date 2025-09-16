PSOE pide la dimisión de la teniente de alcalde de Cijuela (Granada) por "uso indebido" de un coche de Protección Civil

Archivo - Imagen de archivo del entorno de Cijuela (Granada) - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

CIJUELA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PSOE en Cijuela (Granada) ha exigido la dimisión "inmediata" de la teniente de alcalde, Ana Belén Liñán, al hilo de "unas pruebas gráficas que evidencian el uso indebido de un vehículo oficial de Protección Civil" para una actuación "irregular y negligente".

Según la información facilitada por el grupo municipal socialista en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, cuando la concejala, de Futuro Cijuela, habría estado de ocio con compañeras de partido. En ese contexto, una vecina les habría alertado de un supuesto incendio en el término municipal de Chauchina.

"Sin seguir aparentemente protocolo alguno, decidieron utilizar el vehículo oficial de Protección Civil para desplazarse hasta allí, supuestamente sin autorización, sin uniformar, sin comunicar la salida al jefe de la agrupación de voluntarios y sin respetar las normas básicas de seguridad", han indicado desde el PSOE.

"Peor aún es que la teniente de alcalde no utilizara el cinturón de seguridad del vehículo durante el trayecto, tal y como es de obligado cumplimiento", han apuntado para incidir en que una de las acompañantes del vehículo dice "de estar tomando unas cervecitas (*) hemos tenido que ir corriendo sin ponernos trajes de protección, sin nada".

Durante esa actuación "improvisada", el vehículo habría colisionado y resultado dañado. Según la información facilitada por el PSOE, "la propia concejala indicó que se haría cargo personalmente de la reparación, lo que plantea dudas sobre un posible intento de ocultar el incidente".

Los socialistas han apuntado que "no es la primera vez que se detecta un uso arbitrario de este vehículo oficial, pero en este caso la gravedad es mayor, ya que se actuó en un municipio distinto al de Cijuela, sin la supuesta autorización ni coordinación con los servicios correspondientes".

"Se trata de un comportamiento imprudente e irresponsable, más propio de un episodio del 'Equipo A' que de un cargo público. Es inaceptable que representantes institucionales utilicen los recursos de Protección Civil como si fueran de uso personal y sin el más mínimo respeto a los protocolos", han denunciado desde el PSOE local.

En este sentido, el grupo municipal socialista reclama al alcalde, Juan Francisco Lizana, de Futuro Cijuela, que actúe con "firmeza" y exija la dimisión "inmediata" de su concejala, además de aplicar las medidas disciplinarias necesarias.

"El servicio de Protección Civil es esencial para la seguridad de la ciudadanía y no puede quedar manchado por la negligencia y la temeridad de quienes deberían ser ejemplo de responsabilidad. La sociedad de Cijuela merece representantes que respeten las normas y los recursos públicos", han concluido.