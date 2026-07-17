PSOE pide a la Diputación de Granada más fondos económicos para los ayuntamientos y la defensa de la UGR ante la Junta

Archivo - La portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez - PSOE - Archivo

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha anunciado una moción para el próximo pleno provincial para volver a reclamar al equipo de gobierno del PP una mayor financiación incondicionada para los ayuntamientos de la provincia y otra de apoyo a la Universidad de Granada tras quedar excluida sus proyectos de la resolución de ayudas de Unidades de Excelencia investigadora de la Junta de Andalucía.

La portavoz del Grupo Socialista, Fátima Gómez, ha señalado que la prioridad de su formación es que la Diputación "vuelva a situar a los municipios en el centro de sus políticas" y ha defendido que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, dispongan de más recursos económicos directos y sin condicionantes para que puedan atender las necesidades y los problemas que surgen en el día a día.

"Es una línea habitual de trabajo de este Grupo Socialista porque creemos que es algo esencial para los municipios de la provincia" ha aseverado para exponer que la Diputación debe confiar más en las entidades locales y dejar de actuar desde una lógica de tutela política.

"Lo que pedimos es que la Diputación no nos tutele, que no nos diga lo que tenemos que hacer desde cada municipio. Quienes mejor conocen las necesidades de nuestros pueblos son los alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno", ha afirmado.

"Tenemos que hacer frente a situaciones tan importantes como la lucha contra el virus del Nilo, la retirada del amianto, el mantenimiento de los colegios y otras obligaciones que recaen sobre los municipios, mientras vemos cómo la Diputación sigue sin dar respuestas eficaces", ha lamentado.

Además, ha criticado que muchas de las ayudas impulsadas por el gobierno provincial obliguen a los ayuntamientos a aportar financiación propia para poder ejecutarlas.

Por ello, el PSOE llevará al Pleno una propuesta para que la Diputación destine todos los recursos posibles a los ayuntamientos mediante fondos incondicionados, permitiendo que sean los propios consistorios quienes determinen libremente su destino.

Asimismo, insta a la institución provincial a reclamar a la Junta de Andalucía una mayor implicación en la financiación de las entidades locales y la puesta en marcha de fondos incondicionados que permitan a los municipios afrontar situaciones extraordinarias y de emergencia.

UGR

Por otro lado, el Grupo Socialista defenderá una moción de respaldo institucional a la Universidad de Granada.

La iniciativa socialista plantea que la Diputación respalde las alegaciones presentadas por la UGR y solicite a la Junta de Andalucía que revise con "el máximo rigor, objetividad y transparencia la resolución provisional, incorporando toda la documentación científica aportada y rectificando la decisión si así lo justifican los méritos acreditados por las unidades evaluadas".

Además, reclama que las futuras convocatorias destinadas a fomentar la investigación de excelencia se rijan por criterios plenamente objetivos, verificables y transparentes.