PSOE pide a la Diputación de Granada una planificación "equilibrada" de la red provincial de parques de bomberos

Archivo - Bomberos. Archivo. - 112 - Archivo

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha reclamado al equipo de gobierno, del PP, una planificación "equilibrada y estratégica" de la red provincial de parques de bomberos para garantizar una buena cobertura en aquellas zonas que actualmente presentan "importantes déficits de atención, como ocurre en el Valle de Lecrín o en municipios del Poniente granadino".

El diputado provincial Juan Francisco Torregrosa, acompañado por representantes municipales de El Valle y otros miembros del Grupo Socialista en la institución, ha valorado el reciente anuncio de la Diputación sobre la construcción de un nuevo parque metropolitano de bomberos en Ogíjares, una actuación que, según ha señalado, "puede ser positiva para reforzar el servicio del Área Metropolitana pero que no resuelve los problemas de cobertura que sufren otras zonas de la provincia".

"Nos preocupa que se destinen más de cinco millones de euros a un parque que apenas modifica la situación de las comarcas que siguen registrando tiempos de respuesta superiores a los veinte minutos", ha indicado para explicar que, según los estudios de tiempos de respuesta, esta infraestructura en Ogíjares supondrá mejoras limitadas para municipios como los del Valle de Lecrín, donde la reducción del tiempo de llegada de los efectivos "sería escasa de apenas 5 minutos".

Así, ha subrayado que "la Diputación debe garantizar que todos los granadinos y granadinas, vivan donde vivan, tengan acceso a un servicio de emergencias eficaz y en condiciones de igualdad. Cuando hablamos de incendios o de cualquier otra emergencia, unos minutos pueden marcar la diferencia entre una actuación rápida y una situación con consecuencias más graves".

El diputado socialista ha señalado que el Valle es una de las zonas que requieren una respuesta específica dentro de la planificación provincial, al igual que ocurre en municipios del Poniente como Íllora, Montefrío o Algarinejo, donde también existen problemas de cobertura y tiempos de intervención que deberían ser a su juicio objeto de atención prioritaria.

Por ello, el PSOE ha pedido al gobierno provincial que "aproveche" este proceso para realizar una evaluación global de las necesidades existentes y diseñar una red de parques de bomberos que responda a criterios de "equilibrio territorial, eficiencia y seguridad ciudadana".

"No cuestionamos ningún parque sino que queremos que se planifique y se invierta pensando en toda la provincia y especialmente en aquellas zonas que presentan carencias", ha apuntado Torregrosa.

Finalmente, el PSOE ha instado al presidente de la Diputación a abrir un proceso de diálogo con los ayuntamientos afectados para estudiar las alternativas más adecuadas que permitan mejorar la cobertura del servicio y reducir las desigualdades territoriales en una prestación tan esencial como la de los bomberos.

Poniente Por su parte, la diputada provincial y alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha insistido en la necesidad de que su municipio, Íllora, Algarinejo o Moclín, cuenten con un parque de bomberos ya que en la actualidad se encuentran a 50 minutos del más cercano.

Un tiempo, ha dicho, "excesivo si se produjera alguna emergencia pues llegado el caso los minutos cuentan". "Hablamos de salvar vidas, patrimonio, viviendas por lo que pedimos que la Diputación tenga en cuenta la necesidad de dar cobertura a este territorio", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, y el presidente de la Macomunidad de Municipios de El Valle de Lecrín, Manolo Vílchez, y otros representantes municipales, han secundado esta petición y pedido que la Diputación reconsidere la propuesta de Ogíjares.

Salazar ha pedido al presidente de la institución, Francis Rodríguez, "que corrija el agravio comparativo" y disponga de un parque para dar respuesta en menos de 20 minutos a las poblaciones más alejadas, como es el caso de Íllora".