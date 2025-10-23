El PSOE pide explicaciones a la "gestión opaca" del cribado de cáncer de mama en el hospital de Pozoblanco (Córdoba)

El diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral (izda.) y el portavoz socialista en el Ayuntamiento del Pozoblanco y diputado provincial, Rafa Villarreal. - PSOE

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral y el portavoz socialista en el Ayuntamiento del Pozoblanco y diputado provincial, Rafa Villarreal, han criticado este jueves la "falta de transparencia y la absoluta desinformación que las mujeres del Norte de la provincia tienen tras haberse sometido al programa del cribado del cáncer de mama".

Según ha indicado el PSOE en una nota, dichas mujeres "no han sido contactadas por la Gerencia del Área Sanitaria Norte para saber si las pruebas y diagnósticos realizados en el Hospital de Los Pedroches eran correctos o incurrían en los fallos y demoras denunciados por la Asociación Amama y que han llevado" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) "a la mayor crisis sanitaria en la comunidad".

En una atención a medios a las puertas del hospital de Pozoblanco, ambos han coincidido en denunciar la "angustia" que están pasando las mujeres de Los Pedroches y el Guadiato que se han sometido al cribado del cáncer de mama en su hospital de referencia ante la "gestión opaca, la falta de información y de contacto personal de los responsables del programa para atender sus dudas y darles las pertinentes explicaciones".

Mayoral y Villarreal han alertado, además, de la "grave situación que atraviesa la sanidad pública andaluza en el Área Sanitaria Norte de Córdoba y el Hospital de Pozoblanco, donde los recortes, la falta de profesionales y la desorganización del sistema están poniendo en riesgo la atención sanitaria que reciben los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato".

Ambos han avisado del "deterioro progresivo que sufre la sanidad desde que el Partido Popular gobierna la Junta de Andalucía", y han exigido a Moreno "que escuche a los profesionales, atienda las demandas de los pacientes y devuelva a la ciudadanía una sanidad digna, universal y de calidad".

Villarreal ha recalcado que "los problemas se acumulan en el Hospital de Pozoblanco, como es la falta de personal, listas de espera disparadas, urgencias saturadas, y una gestión opaca en los cribados de cáncer de mama que ha generado una profunda preocupación entre la población".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha anunciado, además, que su grupo llevará al próximo Pleno municipal una moción "para exigir explicaciones a la gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba y reclamar transparencia absoluta sobre los protocolos de detección precoz del cáncer de mama".

"UN PSICÓLOGO PARA TODO EL GUADIATO Y LOS PEDROCHES"

Por su parte, el diputado en el Congreso, Alberto Mayoral, ha subrayado que "la derecha está utilizando la sanidad pública como un negocio, favoreciendo los conciertos con la sanidad privada mientras se abandona la atención primaria y los hospitales comarcales". Así, el diputado nacional ha lamentado especialmente "la situación insostenible en salud mental, donde sólo hay un psicólogo para atender a toda la población de Los Pedroches y el Guadiato, 80.000 habitantes en total, una cifra inasumible que demuestra el abandono del Gobierno andaluz hacia una de las áreas más sensibles de nuestro sistema sanitario".

"Las asociaciones especializadas, como Afemvap, y numerosos ciudadanos llevan años reclamando más medios humanos y materiales. Sin embargo, el Gobierno de Juanma Moreno sigue mirando hacia otro lado", ha afirmdo Mayoral.

Ambos dirigentes han coincidido en que "defender la sanidad pública es defender la igualdad de oportunidades y el futuro del medio rural", y han recordado que "en comarcas como Los Pedroches o el Guadiato, contar con un hospital y una atención primaria fuertes es esencial para fijar población y garantizar derechos básicos".

"La salud no puede depender del código postal, ni del color político del gobierno autonómico. Los Pedroches merecen una sanidad digna, cercana y con recursos suficientes", han concluido los socialistas.