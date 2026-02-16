PSOE-A pide un grupo de trabajo en el Parlamento sobre la "reconstrucción" de Andalucía tras los temporales

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa. - PSOE-A

El Grupo Socialista va a solicitar la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz que aborde la "reconstrucción" que Andalucía necesita de forma "inmediata" tras los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha explicado que la solicitud de creación de dicho grupo de trabajo se va a canalizar a través del cupo de proposiciones no de ley (PNL) del que dispone el grupo parlamentario socialista.

La representante del PSOE-A ha defendido que la creación de este grupo de trabajo es "imprescindible" para abordar "de manera inmediata la reconstrucción de Andalucía", y desde su partido quieren que en dicho órgano se convoque "a alcaldes, sindicatos en representación de los trabajadores afectados, asociaciones de agricultores y ganaderos, regantes, directores de centros educativos, asociaciones de madres y padres (AMPA), directores de centros de salud, representantes de los profesionales sanitarios" o personal del Infoca, entre otros, según ha enumerado María Márquez.

Se trata de que en dicho grupo de trabajo se escuche "a todo el mundo que tiene algo que ver y que aporta, ayuda y da luz a esta reconstrucción que tiene el Gobierno de Andalucía por delante", con el objetivo, según ha continuado la representante del PSOE-A, de que "nadie se quede fuera, sin ayuda, sin respuesta", así como "que el dinero público vaya donde tiene que ir".

De igual modo, María Márquez ha anunciado que esta semana se elevará a 1.000 el número de iniciativas registradas por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz "con nombres y apellidos, poniendo el foco en los problemas que ha generado" esta serie de temporales en Andalucía, atendiendo a lo que trasladan a los socialistas sus "compañeros en el territorio, los colectivos, las asociaciones, las distintas entidades que con muchísima preocupación quieren que se les dé una respuesta a su problema", según ha relatado la portavoz parlamentaria.

