El PSOE-A insta a Moreno a que "reprenda" a Gavira tras los insultos del último Pleno: "Ha abierto la puerta al odio"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A y parlamentario andaluz, Mario Jiménez, ha instado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "reprenda" al vicepresidente segundo, Manuel Gavira, por "los insultos" hacia el grupo socialista acaecidos en el último Pleno de la Cámara andaluza.

"No se puede tolerar, no se puede consentir que un vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía ofenda gravemente a la oposición, insulte sin miramiento a los representantes del pueblo andaluz que están haciendo su trabajo", ha afirmado en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Jiménez ha señalado a Moreno como "el máximo culpable" de lo sucedido tras su pacto de gobierno con Vox. "Le ha abierto la puerta al odio y a la violencia verbal en el funcionamiento de las instituciones", ha aseverado el parlamentario socialista.

Ante esta situación, ha pedido al Parlamento andaluz "que tome medidas inmediatamente y que garantice con un compromiso personal y público que no se vuelve a repetir el espectáculo vergonzante".

En este sentido, ha calificado de "impresentable" la actuación de la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, que, según Jiménez, "volvió a actuar con un desprecio absoluto al reglamento". "Ese no es el papel de una presidenta del Parlamento", ha aseverado.

"Se han celebrado dos plenos con ese desprecio absoluto al reglamento, se ha conducido de manera absolutamente parcial y arbitraria y dando cobertura a los desmanes y a la violencia verbal de Gavira y de los portavoces de la derecha mientras amordazaba a la oposición", ha explicado.

De cara a la presente legislatura, Jiménez ha abogado por "un debate libre, abierto, fresco y ocurrente en el que la ironía, la valoración del adversario, puede ser más dura, pero no agresiva ni insultante".

"Me parece que las cosas hay que decirlas con el corazón y con la cabeza, pero una cosa es eso, yo no me voy a asustar de nada, y otra cosa es lo que vimos en el parlamento. No se puede meter en la vida pública andaluza las políticas de odio", ha remarcado.

UNA QUEJA PARLAMENTARIA

El Grupo Socialista presentó este jueves una "queja formal" ante la actitud de "parcialidad" que considera que tuvo la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, durante la sesión plenaria que se está celebrando entre este miércoles y este jueves, frente a los "ataques a la dignidad" del grupo del PSOE-A que, según dicha formación, se han podido producir en el Pleno.

Desde el partido justificaban esta decisión al observar una situación que "preocupa" en el PSOE-A, traducida en "llamadas al orden que recaen de manera reiterada sobre diputados socialistas", a quienes, además, se les "dificulta" la aplicación del artículo 77.3 del Reglamento cuando entienden que "se está atacando la dignidad" del grupo parlamentario.

El artículo 77.3 del Reglamento del Parlamento establece que cuando en un debate se produzca una "alusión" que "afecte al decoro o dignidad de un Grupo parlamentario, el Presidente o Presidenta podrá conceder a un Diputado o Diputada representante de aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2" del mismo artículo.

El Grupo Socialista ha presentado esta queja formal tras la interpelación que en el Pleno ha dirigido al vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), al hilo de las competencias que éste ha asumido en relación a la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

En el transcurso de dicho debate se generó una bronca entre el consejero y los diputados del PSOE-A después de que Gavira acusara de "puteros" a los socialistas, lo que provocó que desde dicha bancada se pidiera la palabra a la presidenta del Parlamento para que se retirara dicha expresión.

Ana Mestre replicó que si se retiraba del Diario de Sesiones la alusión a 'puteros', habría que quitar también las alusiones a 'machistas' o 'racistas' que previamente había dirigido contra Vox la diputada del PSOE-A Olga Manzano, que intervino en la interpelación en representación de su grupo.

Finalmente, la presidenta del Parlamento indicó que ella misma retiraría de oficio tanto la expresión de "puteros" como las de "racistas" o "machistas" del Diario de Sesiones.