PSOE-A pide a la Junta que "despliegue" sus mecanismos para ayudar a desalojados y actividades afectadas por el temporal

Archivo - La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha remarcado este lunes que el Gobierno andaluz dispone de las "competencias" en materia de "emergencias" como el temporal que afecta a la comunidad autónoma en estos días, derivado de una concatenación de borrascas, y en esa línea le ha emplazado a que "despliegue todos los mecanismos necesarios para ayudar a las familias desalojadas" y las actividades que se puedan ver afectadas por "estas inclemencias meteorológicas, y también a nuestro campo, que se puede ver muy afectado" por estas borrascas.

Así lo ha apuntado la secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla que ha comenzado enviando un mensaje de "solidaridad y apoyo" en nombre de la federación socialista andaluza "a todas aquellas personas que en Andalucía se están viendo afectadas" por el temporal.

Tras subrayar que se están sucediendo varias borrascas en Andalucía en las últimas semanas, la también diputada socialista en el Congreso ha realizado un llamamiento a la población para que "tenga mucha prudencia" en este contexto de situación "bastante complicada", así como un mensaje de "cariño a las personas desalojadas" de Jerez de la Frontera (Cádiz) como consecuencia de los efectos de estas borrascas.

Carmen Castilla ha querido "recordarle" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) que "tiene las competencias en las emergencias de estas características", por lo que ha apremiado a la Junta a que "despliegue todos los mecanismos necesarios para ayudar a las familias desalojadas y todas las actividades derivadas que se puedan ver" afectadas por estas "inclemencias meteorológicas, y también a nuestro campo, que se puede ver muy afectado", según ha añadido la responsable socialista, que ha concluido incidiendo en pedir a la población "mucha precaución y mucho cuidado".