PSOE pide a Junta la mejora de la A-319 y del resto de vías del parque natural de Cazorla

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén instará a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a acometer la inversión necesaria para la mejora integral de la carretera A-319.

La diputada provincial del PSOE Pilar Parra ha denunciado que "la Junta de Andalucía permanece ausente en la asunción de sus propias responsabilidades para reforzar y apoyar esos proyectos transcendentales para el futuro de la zona".

Un ejemplo, según ha dicho, es la situación en la que se encuentra la A-319, una de las principales carreteras de acceso al parque natural. Los socialistas solicitarán a la Junta la elaboración de un plan estratégico de mejora de la red de carreteras de titularidad autonómica transcurren por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, independientemente de la consejería de las que dependen.

"Desde la Diputación Provincial de Jaén, se destaca la importancia de unas adecuadas vías de comunicación para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio y la transcendencia que esta vía tiene para las familias que viven y subsisten gracias al Parque Natural", ha defendido Parra, para quien "el mal estado de conservación y la imagen lamentable de la A-319 es responsabilidad única y exclusivamente de la Junta".