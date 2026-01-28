PSOE-A pide a la Junta que priorice el "criterio de protección" en las decisiones que adopte ante el temporal

Imágenes del paso de la borrasca Joseph por Málaga. A 27 de enero del 2026 en Málaga, España. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía se ha unido este miércoles "a las llamadas a la prudencia, a la precaución y a la atención escrupulosa" por parte de la ciudadanía "de las indicaciones que se hagan por parte de los servicios de emergencia de todas las instituciones" en relación a la situación "verdaderamente complicada" de temporal que afecta este miércoles a la comunidad autónoma, por la que incluso se ha activado aviso de nivel rojo en parte de la provincia de Almería, y de nivel naranja en "la mayor parte" de la región, y ha pedido a la Junta que priorice el "criterio de protección" en las decisiones que adopte en este contexto.

Así lo ha indicado el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla que ha iniciado haciéndose eco del temporal que afecta a Andalucía, por el que ha querido trasladar al Gobierno andaluz el "respaldo" de los socialistas andaluces para que "tome medidas en las que nunca está mal incluso pecar de exceso de prudencia".

El parlamentario socialista ha aludido entonces a la decisión de la Junta de suspender las clases escolares este miércoles en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph', y ha apuntado que, ante una situación de aviso de nivel naranja como la que "estamos viviendo", el PSOE "respaldaría siempre una medida que significara una mayor protección de la comunidad escolar y de los desplazamientos que provoca la asistencia de los niños al colegio, a los institutos o a la educación universitaria".

"En cualquier caso, le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que las decisiones que en esta materia tome estén presididas siempre por un criterio de protección", ha abundado Mario Jiménez para apostillar a continuación que "no pasa nada por que un día los niños, ante una situación de alerta naranja por fuertes vientos y lluvia como la que estamos viviendo, se queden en casa, si con eso se garantiza su protección y la tranquilidad de todo el mundo".

El representante del PSOE-A ha subrayado además la "necesidad de que todos atendamos las recomendaciones y las instrucciones del Gobierno y de los servicios de emergencia para responder ante esta situación de la mejor manera posible", y ha trasladado todo el "apoyo" de la federación socialista andaluza "al personal de emergencia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y a todos los funcionarios públicos que están ayudando a que Andalucía afronte las mejores condiciones posibles esta situación" de temporal, ha concluido Mario Jiménez.