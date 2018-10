PSOE pide a Moreno (PP-A) que se disculpe con la Sierra de Segura por "la infamia" cometida con la presa de Siles

Publicado 04/10/2018 11:38:00 CET

JAÉN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz Julio Millán (PSOE) ha pedido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que se disculpe con la Sierra de Segura "por la infamia que su partido cometió contra esta comarca al incumplir sus obligaciones con la presa de Siles".

A través de un comunicado ha indicado que Moreno "tiene que disculparse con habitantes y agricultores de estos municipios, que han asistido con estupor a la indolencia, a la irresponsabilidad y a la dejación de funciones del Gobierno del PP durante siete años" ya que "hoy la Presa de Siles está inutilizada por su culpa".

Millán ha instado a Moreno a que explique por qué el Gobierno del PP sí financió las canalizaciones para los arroceros de Sevilla y las conducciones para los regantes del Condado de Huelva. "Para el PP, Jaén es una provincia de segunda categoría a la que se puede despreciar y ningunear", ha indicado el parlamentario socialista.

Ha recordado que el Gobierno de Rajoy se encontró la presa de Siles en 2011 al 80 por ciento de ejecución y, sin embargo, tardó cuatro años en finalizar el 20 por ciento restante "por simple interés electoralista". El Gobierno del PP inauguró la presa a pocas fechas de las elecciones generales de 2015, pero lo hizo sin haber construido las canalizaciones generales, "una acción absurda e injustificable que nadie ha podido comprender todavía".

A partir de ahí, el PP "escurrió el bulto, eludió su responsabilidad y emprendió una confrontación institucional con la Junta de Andalucía". El resultado es que "llevamos tres veranos con la presa de Siles acabada y sin poder aprovechar el agua embalsada". Para el PSOE es "un disparate mayúsculo que tiene un único responsable y se llama Partido Popular".

El parlamentario socialista ha apuntado también que fue el Gobierno del PP el que "condenó" a la presa de Siles a destinar solamente seis hectómetros cúbicos a regadíos, cuando la realidad es que técnicamente es posible elevar esa cifra a 15, una reivindicación de la zona durante estos últimos años que también fue "desatendida" por el PP.

Así las cosas, Millán ha pedido al PP "tranquilidad" y que "no se soliviante exigiendo en tres meses lo que fue incapaz de ejecutar o pedir en siete años". "No tengan la menor duda de que la Presa de Siles, como el resto de proyectos que el PP dejó empantanados en la provincia de Jaén, cuentan ahora con un aliado en el Gobierno de España, que va a ser sensible a las necesidades de esta tierra", ha dicho Millán.