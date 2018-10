PSOE-A pide al PP-A que reclame a Casado que no rechace en el Senado el alivio del objetivo de déficit

Actualizado 23/07/2018 14:01:52 CET

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha hecho este lunes un llamamiento al PP-A para que "ejerza su influencia" en su partido a nivel nacional, con su un nuevo presidente al frente, Pablo Casado, y no "traicione" en el Senado a Andalucía y al resto de comunidades con el voto en contra del alivio del objetivo de déficit propuesto por el Gobierno central.

Así ha respondido Cornejo, en rueda de prensa, a las declaraciones de Casado, quien no se ha mostrado dispuesto a apoyar la nueva senda del déficit que el Gobierno quiere aprobar, con lo que se pasaría del 0,1 al 0,3 por ciento para las comunidades en 2019.

El secretario de Organización del PSOE-A ha recordado que, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las autonomías gobernadas por el PP junto a Canarias rechazaron esta propuesta, por lo que ha mostrado su preocupación sobre que en el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- pueda rechazar el alivio al objetivo del déficit. "Sería una traición a todas las comunidades", ha advertido Cornejo, quien ha explicado que el objetivo del déficit debe pasar por el Congreso y el Senado, mientras el techo de gasto, no y ya fue aprobado en el CPFF.

Asimismo, ha detallado que si el PP no apoya esta propuesta, esta "no vuelve al Congreso" sino que se rechaza y "se vuelve a la senda anterior". En este sentido, Cornejo ha reclamado al PP-A que haga valer su influencia para evitar "un nuevo agravio y castigo" a Andalucía, que la dejaría "sin aprovechar los 350 millones de euros" para los presupuestos de 2019.

Cornejo ha recordado que Europa "da oxígeno" a España para poder gastar cinco décimas más del PIB para 2019 y el Gobierno propone repartirlo en dos décimas para las comunidades, otras dos para la Seguridad Social y una más al Gobierno. Este nuevo reparto, representaría 350 millones de euros para los próximos presupuestos andaluces.

Por último, Cornejo ha preguntado sobre si detrás de esta postura de Casado podría esconderse "una pataleta" por no estar en el Gobierno o "ideología". "Ideología sí hay. El PP es el partido de los recortes y los ajustes. No cree en el Estado, quiere hacerlo más chiquitito y no quiere servicios públicos gratuitos universales", ha apuntado.

CASADO

Al hilo de esto, el secretario de Organización del PSOE-A, aunque "por respeto" no ha entrado valorar las primarias celebradas este pasado fin de semana en el PP, sí ha mostrado su preocupación sobre las políticas que conlleva la victoria de Pablo Casado como líder del Partido Popular. "Es una vuelta de turca de la derecha, volver al pasado", ha señalado Cornejo, quien ha señalado el aborto o la eutanasia como temas que vuelve el PP a sacar a la palestra.

Así, ha indicado que dentro de la derecha se había producido "una evolución" pero con Casado se abre una nueva línea que "se retrotrae al pasado" y, por tanto, a su juicio, "abandona la senda del encuentro" y se gira hacia la "radicalización". De esta manera, ha criticado que ahora hay dos partidos --PP y Cs-- discutiendo sobre quién es más de derechas.