PSOE-A pide "responsabilidades" a la Junta por "tropezar dos veces" con el "caos" en torno al transporte escolar en Jaén

Juan Latorre y Ángeles Férriz (c), junto a otros responsables del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha exigido "responsabilidades políticas" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) por "tropezar dos veces en la misma piedra" en relación a la organización del transporte escolar en la provincia de Jaén, por el que decenas de familias se han visto "perjudicadas" por el "caos organizativo" y la falta del mismo en los primeros días del curso escolar.

Así lo han señalado el también presidente de la Diputación de Jaén y la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz en una atención a medios ante el instituto 'Fuentezuelas' de la capital jiennense, uno de los centros públicos que se ha visto "afectado por la falta de transporte escolar" al inicio de este curso, según ha remarcado el líder provincial socialista.

Juan Latorre ha criticado así que el Gobierno de Andalucía "ha dejado olvidado, a su suerte, a 30 municipios y a más de 1.600 alumnos por la falta de transporte escolar a lo largo y ancho de toda la provincia de Jaén", y lo ha vinculado a que "ha faltado planificación" y ha habido "una dejación de funciones evidente por parte de los responsables políticos de la Junta de Andalucía".

El líder del PSOE de Jaén se ha hecho eco del anuncio de acuerdo "deprisa y corriendo" que ha realizado este fin de semana la Junta de Andalucía "con la empresa de transporte escolar", un "acuerdo 'in extremis' para poder solucionar esta situación", ha agregado Latorre antes de apostillar que la pregunta que habría que hacer ahora es "por qué no han hecho antes" este acuerdo, y "por qué han esperado a que empiece el curso".

"Han tenido prácticamente todo el año para planificar este inicio del curso escolar", ha subrayado en esa línea antes de advertir de que desde el PSOE van a "pedir responsabilidades políticas al delegado de Educación" de la Junta en Jaén, que "ha tropezado por segunda vez en la misma piedra", ya que "el año pasado fueron 500 alumnos" los que se vieron "afectados por la falta de transporte escolar", y este año han sido "más de 1.600".

Latorre ha añadido que la Junta "ha resuelto este problema de momento en un solo anuncio por la contestación social de los ayuntamientos, de los alcaldes, de la 'ampas', de las familias y de las empresas afectadas por la falta de transporte escolar", y ha avisado de que los socialistas van a estar "muy pendientes de cómo y cuándo se restablece este servicio" de transporte escolar, porque, "a pesar del anuncio de este acuerdo, todavía hay alumnos que no se han podido desplazar a sus centros de referencia por falta de transporte escolar".

Asimismo, ha advertido de que el acuerdo anunciado es "sólo para el primer trimestre" con "contratos menores", y lo que quieren desde el PSOE es que "este transporte escolar se extienda a lo largo y ancho de todo el curso escolar".

Además, ha indicado que en la provincia de Jaén no quieren "experimentos con la educación", y quieren "un servicio de transporte escolar digno y de calidad" para todo el territorio, tras lo que ha denunciado que el Gobierno de la Junta "está haciendo muchísimo daño a muchas familias en Andalucía" porque "en siete años de gobierno" del PP-A "han cerrado siete colegios públicos" y "han suprimido más de 230 aulas entre Infantil y Primaria".

Finalmente, Latorre ha recordado que el pasado viernes mantuvo una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía en la que le pudo "trasladar algunos asuntos importantes de la provincia de Jaén", y "el asunto más urgente era precisamente el que más de 1.600 alumnos se encontraran sin transporte escolar", y ha apuntado que "de la respuesta" de Juanma Moreno se vino "preocupado", y por eso ha insistido en señalar que desde el PSOE estarán "vigilantes y muy pendientes de que no hagan experimentos con la provincia de Jaén", que "merece un transporte escolar digno en el que los alumnos puedan ser trasladados hasta sus centros de referencia", ha zanjado.

CRÍTICAS AL "CAOS ORGANIZATIVO" DE LA JUNTA

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlmento andaluz Ángeles Férriz ha criticado al hilo de esta cuestión que la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, señalase que "el curso escolar había empezado con normalidad".

"Y se quedó tan pancha", cuando "hay que tener la cara como el cemento armado para decir en una provincia como Jaén que el curso escolar ha empezado con normalidad", ha apostillado la parlamentaria socialista, quien en esa línea ha criticado que "hay clases donde faltan tutores porque hay docentes de baja y no han tenido a bien cubrir y sustituir esas vacantes", así como que "hay un aumento de ratios bestial, porque faltan docentes por todas partes".

También ha denunciado que "hay falta de profesionales de lenguaje de signos", por lo que "hay alumnos sordos en una decena de municipios que están asistiendo a los centros sin nadie que los atienda", y a todo ello hay que sumar el "caos organizativo" del transporte escolar, por el que "alguien tiene que dar explicaciones", según ha abundado Férriz, que se ha preguntado "cómo es posible que, habiendo pasado ya el año pasado lo mismo, este año pase de nuevo triplicado", y que el problema afecte a "más de 1.600 alumnos".

Férriz ha sostenido que lo que provoca este "caos" no es "una cuestión de dinero", sino "de cargarse la educación pública", y en esa línea ha señalado que a la "incapacidad" del Gobierno andaluz "se suma su obsesión por destrozar la educación pública"

En esa línea, ha considerado que "está bastante claro que la Junta de Andalucía no ha hecho su trabajo", y "lo que pretende es cargarse el transporte escolar y dar otras alternativas como las becas", cuando lo que los socialistas quieren es "transporte escolar para todos los centros educativos de la provincia de Jaén", como "han dicho" también los padres de los escolares, según ha remarcado.

"No se puede soportar tanta incompetencia ni se puede echar la culpa a todo el mundo", ha exclamado Férriz antes de preguntarse también por qué no se llegó "en julio, antes de que empezaran las clases", al acuerdo "a prisa y corriendo" que se ha anunciado este fin de semana por parte de la Junta".

Férriz también se ha preguntado "a quién le han contado el acuerdo", porque por parte del Gobierno andaluz no ha habido reuniones ni "con los directores de los centros", ni "con los padres y madres" ni con "los alcaldes de los municipios afectados para contarles cuáles son los términos" del acuerdo alcanzado, y si es "para todo el curso".

Por ello, la diputada socialista ha emplazado a la Junta a "poner luz y taquígrafos en el acuerdo que han firmado", así como a buscar "conductores para el transporte escolar, para que los alumnos, fundamentalmente del medio rural, puedan acudir a clases con normalidad".

Férriz ha insistido en denunciar que "detrás de todo esto hay una intencionalidad" por parte del Gobierno de Moreno, que "lleva ocho años atacando lo público, a todo lo que le da la vida", como al sistema de educación o de universidades públicas, ha agregado antes de aseverar que "el destrozo ha sido bestial", y de concluir denunciando que "esta Junta de Andalucía, más que un gobierno, es una empresa de demolición de lo público, y el transporte escolar es solo una muestra más de ello", ha remachado.