Candidatos socialistas se reúnen con el rector de la Universidad de Granada. - PSOE

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, ha defendido el compromiso socialista con una Universidad pública para garantizar las mismas oportunidades con independencia de la renta o del lugar de residencia frente a "quienes como el PP allá donde gobierna compromete su futuro con una financiación insuficiente".

Tras un encuentro con el rector, Fernández ha subrayado que la UGR es "una institución estratégica por su capacidad para formar a miles de jóvenes y como motor de investigación, innovación, actividad cultural y desarrollo económico", por lo que ha considerado que defenderla, además, garantiza que ningún estudiante tenga que renunciar a su formación por dificultades económicas, por vivir lejos o no poder afrontar el coste de la vivienda.

En ese contexto, ha destacado la aportación de 21 millones de euros -más de un 66 por ciento respecto al curso académico anterior-- que el Gobierno de España acaba de hacer efectiva para garantizar la financiación de los campus universitarios de la UGR en Ceuta y Melilla, "una muestra más de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple sus obligaciones con la universidad pública frente a la infrafinanciación de la Junta de Andalucía que sufre la UGR".

Asimismo, ha recordado el impulso estatal para la rehabilitación de la Azucarera de San Isidro, futura sede del Campus 'UGR-Sostenibilidad', en el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destinado ya 1,5 millones de euros en una primera fase, dentro de una inversión total estimada de 8,5 millones de euros.

Fernández también ha aludido al importante papel que juega la UGR en el proyecto de investigación del acelerador de partículas IFMIF-DONES que lidera el Gobierno de España.

Entre los compromisos electorales del PSOE, ha destacado el refuerzo de las becas y ayudas al estudio, el apoyo a la movilidad universitaria y la ampliación de las plazas públicas de alojamiento y residencias a precios asequibles, mediante acuerdos entre las administraciones y las universidades.

Otras propuestas son reforzar la carrera académica e investigadora y dar continuidad a instrumentos como el programa María Goyri, junto a la ampliación de los contratos predoctorales y postdoctorales y la consolidación del personal investigador y técnico.

Frente a este compromiso, Fernández ha criticado la política universitaria del PP que "no defiende a la universidad pública, como estamos viendo en Andalucía con una infrafinanciación que compromete la capacidad de las universidades públicas para atender sus necesidades y planificar su futuro".

"El PP no puede hablar de excelencia universitaria mientras asfixia a las universidades públicas con su modelo de recortes para favorecer a los centros privados", ha remarcado.

Fernández también ha incidido en la importancia de que "la provincia aproveche todo el potencial científico de la universidad y la investigación continué el retorno en la economía provincial para que Granada se consolide a la vanguardia de sectores estratégicos y que el conocimiento se traduzca en empresas, innovación y empleo cualificado", ha señalado.

En esta línea, ha defendido una mayor conexión de la UGR con el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y el tejido empresarial granadino, impulsando la transferencia de conocimiento, la inteligencia artificial, la innovación y la colaboración público-privada.

Asimismo, ha destacado la oportunidad que representan el V Centenario de la Universidad de Granada y la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031 para reforzar la proyección cultural, científica y académica de la provincia, extendiendo sus beneficios al conjunto del territorio.