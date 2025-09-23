El PSOE pide una ZBE en Granada que "priorice" calidad del aire y afea al PP que "castigue a ciudadanía" de la provincia

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, en el centro en la imagen junto a responsables socialistas en la provincia y al alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso - PSOE

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado este martes una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que "priorice" la salud de la ciudadanía y la calidad del aire en la capital y el área metropolitana y ha afeado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), que "castigue a la ciudadanía del resto de la provincia" sin "ofrecer alternativas" a los conductores al acceder a la ciudad a partir del próximo 1 de octubre cuando entre en vigor esta medida con sanciones.

Junto a responsables socialistas en la provincia y al alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, el secretario general de los socialistas granadinos ha defendido la ZBE como una "medida necesaria para reducir la contaminación con el fin de proteger la salud", pero ha criticado el modelo aplicado por el PP en Granada "de forma unilateral, sin consenso y sin escuchar" a los alcaldes, "especialmente a los del cinturón, aunque afecta a toda la provincia".

"Es un modelo sancionador que penaliza a los vehículos que acceden a la capital con una determinada clasificación en relación a la contaminación que emiten, salvo que el impuesto de circulación, con independencia de la antigüedad y nivel de contaminación, se pague en el Ayuntamiento de Granada. Algo injusto que discrimina entre ciudadanos de primera y segunda e ineficaz ya que el aire no entiende de fronteras. No es un departamento estanco", ha señalado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Los vehículos deben considerarse "por su nivel de contaminación y no por el lugar en el que se paga el impuesto", contexto en el que Fernández ha apelado al "sentido común para no perjudicar a las personas que se trasladan a su puesto de trabajo, a las que hacen uso de todos los servicios públicos como la educación, entre otros, o al comercio".

Tras incidir en que la propuesta del PP ha provocado un rechazo social "amplio", Fernández ha censurado que la Junta "tampoco" haya "cumplido con su parte de acompasar esta medida con un plan metropolitano de transporte público y así cumplir con sus competencias en movilidad".

Un marco en el que ha asegurado que mientras tanto "el Gobierno de España ha destinado más de 124 millones a la Junta y a los ayuntamientos para la ampliación del metro a Churriana de la Vega y Las Gabias --con más de 90 millones de fondos Next Generation--, el carril VAO de acceso a La Zubia desde la capital o distintas rutas ciclopeatonales".

Igualmente, ha indicado que la Diputación de Granada "ha seguido el mismo patrón" que el resto de administraciones dirigidas por el PP al "mirar para otro lado" y ha reclamado "diálogo y consenso y no más desprecio a los municipios metropolitanos".

"La lucha contra la contaminación y el cambio climático para que sea eficaz requiere de una visión metropolitana y cooperación institucional", ha recalcado.

PARALIZACIÓN DE SANCIONES

Por ello, el dirigente socialista ha anunciado que el PSOE de Granada presentará mociones en los ayuntamientos y en la Diputación para exigir que "se paralicen las sanciones de la ZBE hasta ajustarla a criterios medioambientales reales, en base a las emisiones de los vehículos y no a la residencia".

La iniciativa demanda al Gobierno de Juanma Moreno un plan de mejora de la calidad del aire, con financiación "suficiente"; así como el impulso a nuevas líneas de metro, líneas de autobús coordinadas, desarrollo de carriles bici intermunicipales, vías peatonales y aparcamientos disuasorios.

Además, insta al Ayuntamiento de la capital a recuperar el modelo inicial de ZBE con anillos progresivos y aplicarlos cuando exista un transporte público metropolitano de calidad, "algo en lo que podía haber trabajado previamente la alcaldesa Carazo, tras su paso por la Consejería de Fomento".

"Sí a la ZBE, pero no así. Defendemos un modelo que proteja, integre y genere oportunidades y no que castigue, divida y genere frustración. El objetivo principal debe ser mejorar la salud de las y los granadinos en el gran espacio que conforma la capital y el Área Metropolitana en el que viven más de 500.000 personas", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, ha pedido a su homóloga de la capital, Marifrán Carazo, que "recapacite y se siente hablar para que la ZBE mejore nuestro entorno y lo haga más saludable" y ha lamentado que la charla con la responsable de Movilidad de la capital, Ana Agudo, en la que ha dicho que le trasladaron los problemas del municipio, quedara "sin efecto alguno".

Del Paso ha afirmado que esta medida tal y como la ha diseñado el gobierno del PP plantea "inconvenientes" en Huétor Vega ya que hay vehículos que no van a poder cruzar a Granada por el Camino Real de los Neveros. El tráfico pasará por el casco antiguo hacia la Avenida de Andalucía, al tiempo que el transporte público de la capital queda justo en el límite de los dos municipios. "¿Por qué, por ejemplo, los autobuses de la capital no continúan hasta Huétor Vega?", ha cuestionado el regidor.

MOCIÓN AL PLENO DE LA CAPITAL GRANADINA

Sobre la ZBE, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado también este martes que lleva una moción al pleno de este próximo viernes "abordar la emergencia climática y la alarmante contaminación del aire en la ciudad".

Los socialistas han criticado duramente en una nota de prensa sobre esta moción el enfoque del equipo de gobierno local, al que acusan de una falta de compromiso real con la salud pública y de centrarse en medidas "estrictamente estéticas y recaudatorias", "como ha ocurrido con la ZBE, que a pocos días de su puesta marcha es ya un desastre".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, ha advertido que Granada figura entre las ciudades más contaminadas de Andalucía, con altos niveles de dióxido de nitrógeno y partículas que afectan directamente la salud de la población, especialmente a niños, mayores y colectivos vulnerables.

"Este problema se agrava con las olas de calor que sufrimos por el cambio climático, intensificando los efectos nocivos de la contaminación, por lo que hay que poner remedio", ha afirmado, por lo que la moción de los socialista busca hacer frente a esta situación con una serie de actuaciones que ya están recogidas dentro del Pacto de Estado por la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno de España, "y que, creemos que se debería implementar inmediatamente en este Ayuntamiento de Granada".

"FINALIDAD RECAUDATORIA"

La portavoz ha sido contundente en su crítica a la ZBE y ha señalado que en su grupo están convencidos de que "no va a conllevar una mejora de la calidad del aire, sino que tan solo tiene una finalidad recaudatoria", ya que ha considerado que esta medida no está diseñada para el fin para el que fue creada y no tendrá ninguna repercusión real en la salud de los granadinos.

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha añadido que la falta de un plan de calidad del aire actualizado desde 2020 demuestra la "falta de un modelo de ciudad" por parte del PP, ha calificado de "injusto" el criterio de empadronamiento de la ZBE y ha insistido en que las decisiones deben basarse en criterios ambientales y en un consenso con el área metropolitana, ya que la contaminación afecta a toda la provincia.