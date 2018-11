PSOE-A plantea que Andalucía siga como "territorio libre de la derecha" y "ejemplo de política centrada en la gente"

Publicado 04/11/2018 13:39:01 CET

JAÉN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Jaén al Parlamento de Andalucía y secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha abogado este domingo por que Andalucía siga como "territorio libre de la derecha" tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y sea un "ejemplo de política centrada en la gente".

En declaraciones a los medios en el acto para la foto de presentación de la candidatura del PSOE de Jaén para dichos comicios, en el Museo Íbero de la capital jiennense, la socialista ha defendido que Andalucía "siga el camino del progreso" porque se ha capeado "el temporal de una crisis tremenda", y asegura que se ha acabado con "la asfixia, el machaque y la discriminación" de esta tierra por parte del "Gobierno de España cuando gobernaba el PP".

Además, ha defendido que el Gobierno andaluz y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han sido "firmes en la lucha por la defensa del estado del bienestar y contra los recortes de la derecha". "También en su apuesta por la creación de empleo, que lo ha hecho en los años de crisis y en los primeros años de recuperación económica", ha explicado Férriz, que ha añadido que "la recuperación no será tal hasta que llegue a las familias".

Igualmente, ha insistido en que Andalucía tiene que "seguir siendo territorio libre de la derecha" con el fin de "seguir siendo ejemplo de sensibilidad, política centrada en la gente, de apoyo a los más vulnerables y de blindaje innegociable de la sanidad, educación y políticas sociales". "Tiene que seguir siendo el referente de la izquierda en este país", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que el Partido Socialista es "la única candidatura responsable" de cara a las elecciones del 2 de diciembre, y ha resaltado que se presenta a la cita con las urnas con "clara intención de ganar y gobernar". Por el contrario, ha indicado que "el resto de partidos se presentan de antemano como perdedores", por lo que, a su juicio, "anuncian ya el bloqueo al Parlamento".

"Esto es de un irresponsabilidad tremenda, porque Andalucía todavía está en una etapa complicada y no podemos permitirnos el lujo de paralizarla con un interés partidista", ha manifestado la socialista, a la vez que ha remarcado que "no se puede frenar la acción de gobierno ni las inversiones", destacando que "ahora, con un Gobierno de España que mira, apoya y habla bien de Andalucía, no se puede sumir en la incertidumbre a los empresarios".

"DESEMBARCO DE LÍDERES NACIONALES"

Férriz ha señalado que durante este fin de semana se está presenciando "el desembarco de los líderes nacionales, que sólo vienen a Andalucía cuando hay campañas electorales". "Estamos encantados de que vengan, a ver si nos conocen de verdad y así rompen con esos clichés tan negativos de Andalucía y de nuestra gente", ha apuntado.

No obstante, la socialista les ha pedido que "no vengan a insultar ni atacar a los andaluces", así como que "no utilicen esta tierra como un campo de batalla para su particular guerra de derechas" y que "se centren en los andaluces, hablen de Andalucía y se comprometan con esta tierra". "Eso es lo que hace, ha hecho y seguirá haciendo el PSOE, y ahí tienen la respuesta de por qué siguen confiando en nosotros", ha valorado Férriz.

Por otra parte, ha hecho referencia al pacto de investidura que PSOE-A y Ciudadanos (Cs) alcanzaron tras los comicios de 2015, y "tras 80 días de parálisis, porque las fuerzas de izquierdas del Parlamento de Andalucía, PP y Ciudadanos se negaron a permitir gobernar a la lista más votada y no ofrecieron ninguna alternativa".

Férriz ha reconocido "la responsabilidad de Ciudadanos", que "dejó gobernar aquello que los andaluces habían decidido que tuviera el máximo apoyo". "Lo hicimos con un pacto de investidura y una serie de acuerdos que se han cumplido, reconocido por el propio Juan Marín --el líder de Cs en Andalucía--, en su gran mayoría", ha subrayado.

Así, ha indicado que el PSOE ha sido un partido que "ha gobernado durante todos estos años con diálogo con todo el mundo", agregando que "sólo hay que hacer un poquito de historia", porque el PSOE-A ha gobernado con mayoría absoluta, "pero también con coalición de gobierno con IU, pactos con el Partido Andalucista y pacto de investidura con Cs".

Por último, la socialista ha asegurado que el partido "está dispuesto a dialogar y consensuar con todas las fuerzas políticas", aunque con una condición, según ha advertido, y es "que los intereses de Andalucía estén por encima de cualquier interés del resto de partidos".