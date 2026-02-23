El PSOE plantea que Diputación de Córdoba eleve el 'Plan Invierte' hasta los 17 millones "para sacarlo adelante"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (segundo por la izda.), en Priego de Córdoba. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha defendido este lunes en Priego de Córdoba el rechazo del Grupo Socialista al borrador de Presupuestos, en especial al programa 'Diputación Invierte', "por el recorte en la dotación del mismo y la inversión propuesta", que considera "insuficiente", y ha planteado al PP "una modificación de crédito que eleve el Plan invierte a los 17 millones para sacarlo adelante".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales, junto al secretario general socialista de Priego, Juan Almendros, ha trasladado la solidaridad del partido con las personas y productores afectados por el temporal, aunque ha cargado contra la Diputación de Córdoba "por la respuesta dada, que se traduce en recortes de fondos y ayudas en el programa 'Diputación Invierte' dentro del borrador de Presupuestos de la Corporación para este año".

Morales ya advirtió en la negociación de las cuentas con el Gobierno de Salvador Fuentes (PP) que "si el programa tenía una dotación el pasado año de 17,5 millones, solicitaba para este 2026 llegar a 20 a 22 millones de euros", todo ello "por el incremento del presupuesto provincial total en 50 millones de euros más", por lo que ha criticado que, "sin embargo, nos hemos encontrado que el programa ha sido recortado y en lugar de los 17 millones lo han dejado en diez".

Morales ha recalcado que "el PSOE sí aprobó en junta de portavoces una modificación de créditos de 1,1 millones destinada a reparaciones concretas en varios municipios", por lo que ha aclarado que "el plan de emergencias va dirigido a actuaciones finalistas en municipios concretos, mientras que el 'Plan Invierte' va dirigido a todos los pueblos, con criterios de reparto que respetan la autonomía municipal para que cada ayuntamiento lo destine a lo que crea prioritario".

A su juicio, el recorte del 'Plan Invierte' supondría para Priego de Córdoba "en torno a 80.000 o 90.000 euros menos que el pasado año". "El Gobierno de Salvador Fuentes tiene en su mano la solución: si hiciera una modificación de crédito y aumentara hasta el plan hasta los 17 millones, se lo aprobamos en el próximo pleno", ha concluido, recalcando que "si la propuesta recibe el rechazo de varios grupos, igual el problema no es de los demás, sino de quien la hace".

Por su parte, el secretario general del PSOE en Priego de Córdoba, Juan Almendros, ha informado de que "las ayudas del Gobierno de España han sido rápidas, en alusión a los 7.000 millones puestos en carga para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas", así como la aprobación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de la reducción de las peonadas y de ayudas "por persona y día de 150 euros para las personas desplazadas, a las que se suman otros 700 millones por parte del Gobierno de Moreno".