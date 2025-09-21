PSOE-A plantea desde el Parlamento andaluz medidas para la "mejora" de condiciones del servicio de ayuda a domicilio

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con una batería de medidas para la "mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía".

Así, de entrada, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar, en el marco de la coordinación y supervisión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que los ayuntamientos incluyan en sus contratos de gestión una cláusula que exija expresamente el cumplimiento del I Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de Andalucía (2023-2027), salvo que otro convenio establezca condiciones más favorables, como condición esencial de ejecución, con mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento".

En segundo lugar, el PSOE-A plantea que el Parlamento emplace a la Junta a "reforzar la inspección autonómica del sector, en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante actuaciones periódicas y aleatorias", así como, por otro lado, a "regular el Registro Andaluz de Entidades Prestadoras de Ayuda a Domicilio como instrumento de control en la contratación pública".

En concreto, la PNL socialista propone que la Junta establezca mediante dicha regulación "un plan anual de inspección autonómica del servicio de Ayuda a Domicilio, con publicación de resultados y remisión al Parlamento", y que habilite "un canal confidencial de denuncias, gestionado por la Consejería competente, para las trabajadoras, con garantías de confidencialidad y respuesta administrativa en un plazo máximo de 30 días".

Por otro lado, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a modificar de forma "urgente" la Orden de 27 de julio de 2023, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de incorporar, con el más amplio consenso posible con representantes sindicales", una serie de medidas entre las que figura la de establecer "ratios mínimas obligatorias de coordinación (...), garantizando así una supervisión adecuada, el apoyo técnico necesario y la calidad en la prestación del servicio".

También, que la Junta garantice "la presentación del servicio mediante una carta de servicios entregada a la persona atendida y la exposición en el domicilio de una ficha de funciones claras y visibles, que delimite las tareas a realizar y evite cargas indebidas sobre las trabajadoras".

MEJORAS PARA LAS TRABAJADORAS

Otras propuestas de la iniciativa socialista dirigidas a la Junta pasan por el "establecimiento de una duración mínima de los contratos de las trabajadoras y profesionales del servicio"; garantizar "la formación continua y actualizada de las trabajadoras, de carácter presencial y en horario laboral"; el establecimiento de "una ratio mínima del 50% de trabajadoras a jornada completa en cada entidad prestadora del servicio, con el objetivo de evitar la precarización laboral" y, "en todo caso, promover que las trabajadoras puedan acceder a jornadas completas cuando así lo soliciten".

"Establecer que la prescripción de los servicios de ayuda a domicilio se realice, con carácter general, de lunes a viernes, garantizando en todo caso la atención en fines de semana y festivos cuando concurran necesidades asistenciales debidamente justificadas y reguladas mediante criterios claros y objetivos" es otra de las propuestas que el Grupo Socialista incluye en esta proposición no de ley.

También la de "garantizar una tasa mínima de reposición de horas en los contratos, de manera que las suspensiones temporales, demoras o bajas de usuarios no se traduzcan automáticamente en reducciones de jornada y salarios de las trabajadoras", y la de establecer "una estructura clara y estable de coordinación, seguimiento y comunicación de incidencias, con protocolos definidos que garanticen la respuesta rápida, la trazabilidad de las incidencias y la participación de las trabajadoras en su resolución".

El PSOE-A también propone en su iniciativa que el Parlamento reclame a la Junta la "elaboración e implementación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico para el Servicio de Ayuda a Domicilio, que se apruebe y comunique a las trabajadoras con carácter previo al inicio de la prestación, incluyendo evaluación de riesgos ergonómicos, psicosociales y de seguridad, así como las medidas de protección y formación necesarias".

La iniciativa socialista continúa con otras propuestas como la de instar al Gobierno de la Junta a "garantizar que ningún expediente supere los 180 días de espera, conforme a los plazos legales, y que las nuevas solicitudes se tramiten de forma prioritaria según grado, edad avanzada y vulnerabilidad", así como a "destinar partidas presupuestarias suficientes para reducir en al menos un 50% el número de personas en lista de espera en el plazo de dos años, lo que equivale a dar cobertura a unas 20.000 personas más al año".

Finalmente, la batería de medidas incluida en la PNL del Grupo Socialista se completa con la solicitud de que el Parlamento de Andalucía manifieste "su parecer favorable para que, en el marco de la normativa que corresponda, se reconozca la actividad de las auxiliares de ayuda a domicilio como profesión de naturaleza penosa, habilitando la jubilación anticipada sin penalización".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se reivindica el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) como "uno de los pilares básicos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)", y se detalla que, a fecha del pasado 30 de junio de 2025, 44.253 personas en Andalucía permanecían "sin prestación reconocida, con una demora media de 574 días desde la solicitud", y se precisaba que dicho "retraso afecta de forma desigual a mujeres --el 61,9% de las solicitudes-- y mayores de 80 años (47,3%), colectivos especialmente vulnerables".

Dicho esto, el Grupo Socialista alerta en su PNL de que "las auxiliares de ayuda a domicilio siguen soportando condiciones laborales precarias", con "contratos parciales y temporales, salarios bajos, jornadas partidas, insuficiente reconocimiento profesional y exposición a riesgos físicos y emocionales".

"Aunque el Parlamento andaluz reconoció en 2020 su carácter sociosanitario, este reconocimiento aún no se ha traducido en mejoras normativas efectivas ni en igualdad respecto a otros colectivos del sector", advierte también la iniciativa, que también alerta de que "en muchos municipios persisten incumplimientos graves" del I Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de Andalucía (2023-2027), como "retrasos en nóminas, formación fuera de jornada" o "ausencia" de equipos de protección individual (EPI).

Además, el Grupo Socialista subraya en su PNL que los "datos recientes muestran que la demora media en Andalucía supera los 550 días, más del triple del plazo legal, lo que evidencia que las medidas adoptadas" por parte de la Junta "resultan insuficientes y meramente declarativas, sin ofrecer una solución efectiva a las personas dependientes y a sus familias, que continúan soportando una espera inasumible".

Finalmente, desde el PSOE-A subrayan que "sigue pendiente la aprobación de un verdadero Estatuto Andaluz de las Trabajadoras del SAD, que garantice derechos homogéneos y dignifique esta profesión esencial", así como que "el modelo andaluz sigue apoyándose mayoritariamente en la externalización del servicio a empresas privadas", tras lo que concluyen que "el marco actual no garantiza la dignidad laboral, la igualdad de derechos ni la calidad asistencial", todo lo cual le sirve al Grupo Socialista para justificar la presentación de esta PNL.