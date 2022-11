El PSOE y la Plataforma coinciden en “defender con uñas y dientes” a la Universidad de Jaén

JAÉN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén coincidieron este viernes en la necesidad de "defender con uñas y dientes" a la Universidad de Jaén (UJA) frente a un modelo de financiación planteado por la Junta de Andalucía que "es lesivo para la institución jiennense".

Así lo ha señalado la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, quien ha avanzado que el PSOE va a pedir a la Junta que explique los motivos "de este ataque tan feroz a la UJA", según ha recogido la formación en un comunicado.

Tras mantener una reunión con los responsables de la Plataforma, Férriz ha advertido que éste es "el modelo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha cuestionado directamente "por qué hay tanto dinero en el Presupuesto de la Junta pero no hay dinero para mantener el Presupuesto de la Universidad".

Asimismo, ha asegurado que "no se puede entender que con 45.000 millones de euros, con el Presupuesto más expansivo de la historia, se plantee un sistema de financiación donde algunas Universidades no pueden cubrir ni siquiera los gastos de personal".

"Tampoco se puede poner un parche y decir que con un poquito se cubren los gastos de personal. La UJA tiene que cubrir, faltaría más, el gasto de sus profesionales y del mantenimiento, que, por cierto, con la inflación está más alto. Pero es que también tiene que garantizar la base, la esencia y el alma de la Universidad, que es la formación, la investigación, las becas, los másters, la relación con la cultura y con las empresas de Jaén. Ésa es la UJA", ha remachado.

En este punto, ha afirmado que Moreno "aparcó" este modelo de financiación perjudicial antes de las elecciones autonómicas y que "ahora que han pasado esas elecciones, vuelve a la carga" contra la UJA. "El PSOE no ha creído desde el principio en ese modelo de financiación, que tiene que cambiarse, y tampoco se puede actuar de esa manera totalmente arbitraria", ha subrayado.

Tras esto, ha argumentado que "no se trata de enfrentar a universidades" y que en el PSOE "nos alegramos de que haya universidades que tengan un poquito más, pero eso no puede suponer que haya universidades como Jaén que no llegan al mínimo".

"No se trata de poner un parche para aplacar a un movimiento ciudadano, sino de creer en la Universidad pública. Y lo que tiene Moreno es una hoja de ruta que empezó con un recorte de 135 millones de euros a las universidades andaluzas y que ahora sigue con un sistema de financiación totalmente arbitrario donde a Jaén le toca perder", ha criticado.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma en Defensa de la UJA, Alberto del Real, ha calificado de "satisfactoria" la reunión con el PSOE y se ha referido a la coincidencia "en el objetivo de defender a la UJA", que es "el corazón de la provincia". "Atacar a la UJA es atacar a la provincia y a los jiennenses. Vamos a defenderla a muerte en los despachos y en las calles", ha afirmado.

Por último, Del Real ha advertido que "no van a cejar en esta lucha" por la Universidad de Jaén y que "si en otros momentos han creído que a la provincia de Jaén se le puede maltratar y discriminar porque aquí la gente no protesta, que sepan que la gente de Jaén se va a levantar". "Ya nos levantamos contra el anterior consejero y nos levantaremos otra vez si hace falta", ha concluido.