PSOE pregunta por "el abandono" la Escuela de la Laguna y la Junta esgrime los 2,6 millones invertidos desde 2019

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha llevado al Parlamento andaluz el estado de "abandono" de la Escuela de Formación de Hostelería Hacienda La Laguna, en Baeza (Jaén), mientras que desde la Junta se han esgrimido los 2,6 millones invertidos en estas instalaciones desde 2016 a 2025, al tiempo que la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido la formación de excelencia que se imparte en este centro.

En la Comisión de Empleo, el parlamentario socialista Víctor Torres ha defendido que esta escuela es "una joya de la provincia en el ámbito de la formación y también para el turismo y para el sector del oleoturismo" y por eso ha pedido a la consejera una "valoración del estado en el que se encuentran estas instalaciones y del funcionamiento de la escuela de formación"

"La escuela funciona a la perfección, cumple con todos los requisitos normativos, imparte una formación de calidad, mantiene un alto porcentaje de inserción laboral, por encima del 70 por ciento", ha dicho la consejera.

Para Torres, la Escuela de Hostelería es "una oportunidad desperdiciada por el Gobierno de la Junta de Andalucía" ya que está sometida a "un escandaloso abandono institucional" que "una incapacidad también del Gobierno andaluz, de su Consejería, para gestionar el patrimonio público".

Ha añadido que las instalaciones de La Laguna eran "magníficas" y son "patrimonio declarado bien de interés cultural", además de haber sido un "referente nacional en la formación de hostelería", con 200 alumnos por curso mientras ahora "tiene entre 50 y 60, casi un 75 por ciento menos de los que tuvo".

Ha recordado que de esta escuela salieron dos de los cinco chef estrella Michelin con los que cuenta la provincia de Jaén como son Pedro Sánchez, del restaurante Baga, y también Juan Aceituno, del Dama Juana. No obstante, la realidad, según Torres, es que "el hotel donde se hacían las prácticas reales hoy está cerrado, el spa hoy está cerrado" y "está que se cae", "las cafeterías están cerradas, las casas rurales cerradas, el segundo restaurante está cerrado, la piscina de verano cerrada y abandonada". A ello le ha sumado que "la residencia de estudiantes sigue sin terminar".

Además, ha afeado a la consejera que por "soberbia", "renuncien por escrito a una inversión que la Diputación Provincial de Jaén quería hacer en el Museo de la Cultura del Olivar, que se encuentra allí, 80.000 euros de fondos europeos, donde ustedes no tenían que poner nada" para "un museo que se cae" y que llegó a tener hasta 20.000 visitas anuales.

Por todo ello, Torres ha preguntado a Blanco por los planes de la Consejería respecto a esta escuela y por el protocolo firmado que permitiría al Ayuntamiento de Baeza gestionar el patrimonio de esta escuela que ahora mismo no se está utilizando.

La consejera "el grave estado" en el que se encontraron las instalaciones. Ha añadido que al ser "un BIC necesitaba un plan director o un proyecto de conservación" y "ante el grave deterioro intentamos hacer un plan de conservación elaborado por un equipo multidisciplinar".

Por eso se optó por "planificar y priorizar las inversiones que garantizaban la correcta funcionamiento de este servicio público". El resultado del "esfuerzo inversor" desde 2029 a 2025 ascendió a 2,66 millones frente a los 830.000 euros invertidos desde 2015 a 2028.

Blanco ha detallado las actuaciones que se han llevado a cabo en 2022 como el proyecto de conservación de la cubierta y la yesería de la bodega, cubierta y reposición del azulejo del centro de convención y arreglo de las grietas de la chimenea. En 2023 se llevó a cabo una intervención en la bodega a la vez que se contrató la pintura interior de la misma y la antigua fábrica de aceite.

En 2024, ha indicado la consejera, se continuaron abordando obras necesarias y urgentes para el mantenimiento de las edificaciones y este año se han reparado y sustituido parte de las vigas de los soportales del patio de exposición.

En 2026 está previsto llevar a cabo la reparación de la cornisa y de los zócalos, así como la reposición de azulejos y la instalación eléctrica en el edificio de la antigua fábrica de aceites. También la recogida de aguas pluviales de cubiertas y el revestimiento de fachadas de la antigua bodega de aceites, la mejora de accesibilidad en la cafetería de los alumnos, la consolidación del acueducto y la pintura de la fachada.

"Gracias a todas estas acciones hay 802 alumnos que se han formado desde el 2019, frente a los 570 que lo hicieron entre 2016-2018", ha apuntado la consejera, que también ha puesto el acento en que "ahora se dan certificados profesionales que tienen una homologación a nivel nacional y a nivel europea" y "antes se hacía una formación casi a granel" y, que "no era certificable", aunque fuera de calidad.

"Para tener una formación como el resto de las escuelas de formación del Servicio Andaluz de Empleo y de la formación que impartimos, una formación homologable con certificados profesionales, la normativa nos dice 15 alumnos, por eso son los 15 alumnos y no los 30 o los 40 que habría antes, que no dudo que hubiera calidad, pero desde luego esos certificados no eran homologables", ha dicho Blanco.

Por último, ha manifestado que en la Consejería "nos dedicamos a la formación, no somos hosteleros ni hoteleros" por lo que "los edificios que no son exactamente dedicados a la formación, usted ha hablado del hotel, de la piscina, de la residencia de estudiantes, nada de eso tiene un ámbito formativo".

Es por ello por lo que desde 2024 se está en un "procedimiento de desafección" para que "o se puedan ajenar o se pueda utilizar con cualquier tipo de función".