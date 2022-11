PSOE-A: El Presupuesto andaluz beneficia a la sanidad privada y pone "en peligro" la estabilización de 12.000 sanitarios

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha criticado este jueves el presupuesto que para la Consejería de Salud y Consumo ha diseñado el Gobierno de la Junta de cara al próximo año 2023, porque supone "un traje a medida" de la sanidad privada y pone "en peligro" la estabilización de las plazas de 12.000 profesionales sanitarios contratados como refuerzo del sistema público andaluz durante la pandemia de Covid-19.

Son ideas que ha trasladado la representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha insistido en señalar que el Presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A la pasada semana "ha sido una oportuna oportunidad perdida" y "no cumple las expectativas de la realidad que vive la gente en estos momentos".

"El Presupuesto se resume en que aumentan la deuda, la propaganda y el número de altos cargos", según ha abundado María Márquez, quien en relación a la sanidad ha señalado que se produce "un deterioro" de la misma atendiendo a su "peso global" en el Presupuesto, al igual que ocurre con "los servicios públicos, la educación, la inclusión, las ayudas a las familias, los derechos, la igualdad", y con "medidas concretas que vengan a paliar y ayudar a las familias andaluzas", según ha agregado.

Centrándose en lo que concierne a la Consejería de Salud y Consumo, la diputada socialista ha lamentado que el proyecto de Presupuesto de 2023 es "un traje a medida para la sanidad privada", a la que "vuelve a tocarle la lotería con este Presupuesto diseñado por Juanma Moreno", según ha opinado.

María Márquez ha puesto de relieve además que, el peso de la Consejería de Salud en el global del Presupuesto andaluz "baja del 31,5% del último presupuesto que se aprobó en el ejercicio anterior al 28,5%", teniendo en cuenta además que se incorporan en él "las áreas de consumo, apoyo a familias y adicciones".

"LA SANIDAD NO ES UNA PRIORIDAD" PARA EL GOBIERNO DE MORENO

"Por tanto, la sanidad, que en estos momento no está bien, que necesita un esfuerzo, que requiere de más medios, más recursos" y "seguir apoyando a los profesionales, no es una prioridad en el Gobierno de Andalucía cuando el peso porcentual que ocupa en el Presupuesto es menor que el anterior", ha argumentado María Márquez, quien además ha alertado de que la ejecución de inversiones en sanidad por parte de la Junta en relación al Presupuesto de 2021, prorrogado para 2022, se ha quedado por ahora en un "16 por ciento".

Al respecto, ha advertido de que "ya hay manifestaciones en distintos puntos de Andalucía porque hay centros de salud que se están cayendo a cachos", y donde se están denunciando problemas de "salubridad, cucarachas, sillones rotos, camillas rotas, oxidadas", por lo que "es fundamental que se haga una inversión y, sobre todo, que lo que se pinta en el Presupuesto se vaya a hacer".

De igual modo, la parlamentaria socialista ha señalado que el capítulo 1 del Presupuesto, de gastos de personal, "aumenta un 3,7 por ciento", y "si los profesionales sanitarios van a mejorar, porque así lo ha decidido el Gobierno de España en el Presupuesto del Estado, un 3,5 por ciento sus condiciones laborales", dicha cifra de subida en el capítulo gastos de las cuentas andaluzas significa que "en este momento está en peligro la estabilización de los 12.000 profesionales sanitarios" en los que aumentó la plantilla de la sanidad andaluza como refuerzo ante la pandemia de Covid-19.

Son 12.000 trabajadores que "están expectantes a saber cuál es su situación laboral", según ha remarcado la diputada socialista, quien ha denunciado que, en estos momentos, "el Presupuesto de la Junta no garantiza la estabilización" de dichos profesionales sanitarios en una comunidad autónoma, además, con "plantillas escasas" y "donde se prevén recortes", además de que se da "una situación de bajos salarios comparado con otras comunidades autónomas", según ha continuado para lamentar también que no existe en Andalucía "ningún tipo de incentivo para atraer o para retener a esos profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales".

LA SANIDAD, UNA "LÍNEA ROJA" PARA EL PSOE-A

Tras preguntarse "cómo es posible" que la situación de la sanidad pública en Andalucía está "peor que nunca" si hay "más inversión que nunca" como defienden desde el Gobierno andaluz, la representante del PSOE-A ha querido dejar claro que, para su partido, la sanidad constituye "una línea roja, estratégica, vital", y por eso lamenta que el Presupuesto diseñado para 2023 "no está a la altura de lo que en estos momentos necesita la sanidad pública andaluza".

Asimismo, ha llamado la atención acerca de que Andalucía es "una de las comunidades autónomas que lidera un aumento del gasto farmacéutico desproporcionado", que se traduce en "650 millones de euros más desde que gobierna el PP" en esta comunidad, y ha criticado "la reducción de la colaboración del Gobierno de la Junta con el voluntariado, por ejemplo con ONG", que "se reduce el 34,7 por ciento", al igual que "el apoyo a la familia se reduce un 44,3 por ciento, y la investigación y la innovación un 39,3 por ciento" en el Presupuesto para 2023.

En todo caso, María Márquez ha sostenido que "el Gobierno de Andalucía está aún a tiempo de rectificar" con su Presupuesto "si de verdad lo que se quiere es buscar un consenso, un acuerdo generalizado no sólo con el PSOE, que es el principal partido de la oposición, sino con la ciudadanía, con los profesionales sanitarios y con todo el tejido andaluz que de alguna manera está implicado en la defensa de la sanidad pública en Andalucía".

No obstante, ha puntualizado que en el PSOE-A siguen "sin recibir ninguna llamada" por parte del Gobierno andaluz para acercar posturas en torno al proyecto de Presupuesto, y al respecto ha comentado que no sabe si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "piensa hacer lo que le sale de la mayoría absoluta" y "va a utilizar también el rodillo político incluso en un tema tan importante y tan sensible como este" de las cuentas públicas para 2023.

"No sé si somos unos ilusos", pero "desde luego que creemos firmemente en la responsabilidad política y en la importancia que tiene un Presupuesto, y por eso seguimos esperando una llamada", ha concluido María Márquez al respecto.