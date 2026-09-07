PSOE-A proclama a sus alcaldables de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz y seguirá con las primarias en las demás capitales

Archivo - Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A presidida por su secretaria general, María Jesús Montero. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces municipales del PSOE en los ayuntamientos de Sevilla, Antonio Muñoz; Málaga, Mariano Ruiz; Granada, Raquel Ruz, y Cádiz, Óscar Torres, se han confirmado este lunes como los únicos representantes socialistas que han formalizado sus precandidaturas al proceso abierto por el partido para designar a sus candidatos a las elecciones locales previstas en mayo de 2027, tanto en las capitales de provincia como los municipios de más de 20.000 habitantes, de modo que han sido ya proclamados provisionalmente como cabezas de lista en dichas ciudades.

Por el contrario, el PSOE deberá continuar con el proceso de primarias abierto en las otras cuatro capitales andaluzas al registrarse más de una precandidatura tanto en Córdoba como en Almería, Huelva y Jaén, ciudad esta última que es la única capital andaluza donde gobiernan los socialistas y donde su alcalde, Julio Millán, quiere optar a la reelección.

Así se ha conocido después de que el PSOE-A haya cerrado este lunes, 7 de septiembre, a mediodía el plazo de presentación de precandidaturas para estas primarias, tras lo que se ha reunido la Comisión Regional de Ética de la federación socialista andaluza, en la que se ha informado favorablemente, por unanimidad, de todas las propuestas presentadas tras comprobar que cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria aprobada previamente por el partido, según ha informado el PSOE-A en un comunicado.

En total, 48 alcaldables han sido proclamados provisionalmente como cabezas de lista al haberse registrado una única precandidatura en sus respectivos municipios, mientras que otros once municipios celebrarán primarias al haber concurrido más de una persona.

Desde la Secretaría de Organización del PSOE de Andalucía se ha destacado la "normalidad, transparencia y participación" con las que se está desarrollando un proceso que permitirá presentar en 2027 equipos "sólidos, reconocibles y profundamente vinculados a sus municipios".

PRIMARIAS EN JAÉN CAPITAL

Según las bases de la convocatoria de este proceso de primarias, "en las instituciones en las que el PSOE ejerza la Presidencia o Alcaldía y esta persona opte a la reelección no procederá la celebración de primarias", y así ocurría en el caso de Jaén, donde Julio Millán quiere repetir como candidato.

Sin embargo, el propio alcalde anunció la semana pasada que renunciaba a esa vía y había solicitado la apertura de un proceso de primarias como el que está en marcha durante este mes de septiembre para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años, tras la moción de censura que, en enero de 2025, le permitió recuperar la Alcaldía que tras las elecciones de 2023 había ocupado el PP de la mano de Agustín González.

Y este mismo lunes ha trascendido la presentación de una precandidatura alternativa a la de Julio Millán, y encabezada por un concejal del grupo municipal socialista, Carlos Alberca, que es quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes.

En la ciudad de Almería, han presentado su precandidatura la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Fátima Herrera, y el concejal Antonio Ruano, mientras que en Córdoba capital han sido tres los socialistas que han formalizado su decisión de concurrir este proceso; la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial José Antonio Romero y el también edil capitalino Ángel Ortiz.

En Huelva, han formalizado sus precandidaturas el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario general de los socialistas de la capital, Enrique Gaviño, y el militante Javier Mendo.

PRECANDIDATURAS ÚNICAS EN CUATRO CAPITALES

Por el contrario, en las capitales de Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada sólo se ha formalizado una precandidatura tras finalizar el plazo de presentación de las mismas, de forma que los portavoces municipales del PSOE en dichas ciudades --Antonio Muñoz en Sevilla, Mariano Ruiz en Málaga, Raquel Ruz en Granada y Óscar Torres en Cádiz-- se convierten ya de facto en los alcaldables socialistas en los comicios de 2027 en esas plazas.

Para Antonio Muñoz y Óscar Torres serán las segundas elecciones consecutivas en las que concurren como candidatos, mientras que Mariano Ruiz y Raquel Ruz se estrenan en este rol y tomarán el relevo de Daniel Pérez y Francisco Cuenca, los alcaldables socialistas en Málaga y Granada, respectivamente, en la cita de 2023.

AL MARGEN DE LAS CAPITALES

En lo que respecta a municipios de más de 20.000 habitantes al margen de las capitales, en Almería han sido proclamadas provisionalmente las candidaturas únicas en los municipios de Adra --María Teresa Piqueras--, Níjar --Esperanza Pérez--, y Vera, encabezada por Pedro Francisco Gallardo.

En Cádiz, se han proclamado las candidaturas de José Antonio Díaz en Jerez de la Frontera; Francisco Fernández en Algeciras; Ana Saray Sánchez en El Puerto de Santa María; Víctor Mora en Sanlúcar de Barrameda; Ana Carrera en Arcos de la Frontera; Carlos Salguero en Puerto Real; Javier Rodríguez en Barbate; Daniel Perea en Los Barrios; Juan Antonio Caballero en Conil, y Luis Manuel Rivera en Chipiona.

En Córdoba, se han registrado precandidaturas únicas en Lucena --Francisco de Paula Algar--, Palma del Río --Carlos Manuel Muñoz--, y Puente Genil --José Antonio Gómez--, mientras que en Granada ha sucedido lo mismo en Almuñécar --Antonio Josué Díaz--, Las Gabias --Fidel Guerrero--, y Loja de la mano de Antonio María García.

En Huelva, se han convertido en alcaldables de facto Jesús González en Aljaraque, Macarena Robles en Almonte, Natalia María Santos en Ayamonte, Josefa González Bayo en Cartaya, y José Alejandro Pérez en Isla Cristina.

En Jaén, la expresidenta del PSOE y exconsejera Micaela Navarra pugnará por la alcaldía de Andújar, su localidad natal, y Francisco Lozano tratará de suceder a Antonia Olivares al frente de la Alcaldía de Úbeda.

En Málaga, se han proclamado como cabezas de lista provisionales David Márquez en Alhaurín de la Torre, José María Díaz en Alhaurín el Grande, José Luis Ruiz Espejo en Antequera, Salvador Javier Rojas en Coín, Antonio Sánchez en Rincón de la Victoria, Enma María Molina en Estepona, Isabel Pérez en Marbella, Patricia Gutiérrez en Nerja, Francisco Jesús Cañestro en Ronda, Nieves Ramírez en Torrox, y José González en Mijas.

Y, finalmente, en la provincia de Sevilla han quedado proclamados como alcaldables provisionales Juan Borrego en Utrera, Rosa Isabel Pardal en Écija, David Díaz en Coria del Río, Antonio Manuel Morcillo en Tomares, Inmaculada Muñoz en San Juan de Aznalfarache, y Pedro Madroñal en Mairena del Alcor.

Por otro lado, al haberse presentado más de una precandidatura, seguirán con las primarias los municipios de Roquetas de Mar (Almería) --con Rafael Torres y José Demetrio Rodríguez--, Baza (Granada) --Alberto Parra y Yolanda Fernández--, Motril (Granada) --María Gádor Domínguez y María Edelmira Sáez--, Linares (Jaén) --con Ana Cobo y Francisco Javier Perales--, Benalmádena (Málaga) --con Víctor Navas y Francisco Jiménez--, Fuengirola (Málaga) --con Juan Andrés Camacho y Elena Álvarez--, y Vélez-Málaga, donde han formalizado precandidaturas Víctor González y José María Domínguez.

Desde el PSOE-A subrayan que este proceso combina "experiencia, renovación y participación democrática, y permitirá construir proyectos útiles para cada municipio, capaces de escuchar a la ciudadanía y ofrecer gobiernos locales cercanos, solventes y comprometidos con la defensa de los servicios públicos, la igualdad y las oportunidades".