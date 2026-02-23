El PSOE propone eximir de impuestos y agilizar licencias a afectados por las borrascas en Granada capital

Raquel Ruz, del PSOE de Granada - PSOE

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha elevado a pleno una iniciativa urgente que busca eximir de impuestos y agilizar licencias a aquellos vecinos y autónomos que han sufrido graves daños materiales a causa del reciente tren de borrascas. La portavoz municipal socialista, Raquel Ruz, ha anunciado que busca "dar respuesta a los desperfectos ocasionados por las lluvias en laderas, viviendas, locales comerciales y cuevas de la capital granadina".

En palabras de la portavoz socialista, según ha detallado el PSOE en una nota, la ciudad sigue arrastrando las consecuencias de unas condiciones climatológicas muy adversas que han golpeado "duramente" a particulares y trabajadores autónomos. Por ello, Ruz ha indicado que "no es una moción partidista, sino una herramienta en estricta defensa de las personas perjudicadas".

La edil ha subrayado que el Ayuntamiento de Granada "tiene el deber de dar un paso adelante y facilitar a los vecinos las duras tareas de reconstrucción y reparación de sus propiedades y negocios". Para Raquel Ruz, la Administración local "no puede quedarse de brazos cruzados ni limitarse a las buenas palabras". La dirigente socialista ha advertido que "no vale solamente con hacer declaraciones grandilocuentes mostrando solidaridad, sino que la ciudadanía necesita hechos concretos que realmente mejoren su vida y allanen el camino de la recuperación".

En este sentido, ha detallado una serie de exigencias al equipo de gobierno local, del PP, que pasan, en primer lugar, por la declaración de especial interés de todas las obras de reparación, consolidación y rehabilitación derivadas del temporal. Al hilo de esta catalogación, la portavoz ha exigido que la tramitación de las licencias necesarias se realice por la vía de urgencia.

Ruz ha insistido en que "es inaceptable que los afectados tengan sus viviendas inhabitables o sus locales paralizados por culpa de la lentitud burocrática y administrativa, reclamando que estos expedientes sean una prioridad absoluta para el Ayuntamiento". En el plano económico, ha detallado que la moción busca la bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y ha justificado esta petición apelando "al interés general y a la solidaridad obligada hacia los damnificados". Sumado a esto, ha solicitado la exención total de las tasas municipales por licencia de obra, argumentando que se trata de reparaciones motivadas por una causa de fuerza mayor y no por un deseo voluntario de los propietarios.