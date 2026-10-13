PSOE-A propone a tres periodistas y a la exdiputada Alicia Murillo para los consejos de la RTVA y Audiovisual andaluz

Archivo - La diputada del PSOE-A Alicia Murillo interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado este martes en el Parlamento de Andalucía sus propuestas de miembros para la renovación del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que incluyen a tres periodistas --Eva Suárez, Patricia Godino y Manuel Vargas--, y a la exparlamentaria andaluza Alicia Murillo.

En concreto, el PSOE de Andalucía ha anunciado en un comunicado que ha propuesto a la periodista institucional de "reconocida trayectoria" Eva Suárez, y a la economista y parlamentaria por Málaga en la pasada legislatura Alicia Murillo, como integrantes del consejo de administración de la RTVA, el órgano de gobierno de la radiotelevisión pública andaluza.

Eva Suárez ya formaba parte del consejo de la RTVA, por lo que renovará en su puesto de ser reelegida para ello por el Pleno del Parlamento andaluz, que ya la designó como consejera de la radio televisión autonómica en la pasada legislatura, mientras que Alicia Murillo sustituiría en dicho órgano como representante a propuesta del PSOE-A al exconsejero de Cultura, exportavoz de la Junta de Andalucía y exsenador por designación autonómica Miguel Ángel Vázquez, que fue elegido para dicha responsabilidad en la pasada legislatura.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha optado por dos nuevos representantes para el Consejo Audiovisual de Andalucía en relación a los que propuso en la pasada legislatura, cuando le correspondió postular a tres consejeros y se decantó por la exsecretaria general del partido en Granada y exvicepresidenta del Parlamento Teresa Jiménez; la exdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla Mar Ramírez, y la periodista Isabel Pedrote.

En esta ocasión, el PSOE-A ha presentado para el CAA las candidaturas de los periodistas Manuel Vargas y Patricia Godino, de quienes valora que son "profesionales de gran bagaje y dilatada carrera en medios de comunicación y en comunicación institucional y política".

"INDEPENDENCIA Y PLURALIDAD"

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha defendido que estas propuestas van dirigidas a que ambos órganos de extracción parlamentaria destaquen por su "independencia, pluralidad informativa y respeto al derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y de calidad".

En este sentido, el PSOE de Andalucía reivindica que "los medios públicos deben estar al servicio de los andaluces, reflejando la diversidad de nuestra tierra y garantizando que todas las sensibilidades tengan voz, sin interferencias partidistas ni utilización política de los recursos públicos".

Con el registro de estas cuatro candidaturas, el PSOE-A "formaliza sus propuestas para ambos órganos y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de unos medios públicos independientes y unos organismos audiovisuales que ejerzan sus funciones con autonomía y transparencia", concluye el comunicado difundido este martes.

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

La Mesa del Parlamento andaluz acordó la semana pasada abrir hasta este martes, 13 de octubre, un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de la RTVA y el Audiovisual de Andalucía.

A diferencia de lo que sucedió en la pasada legislatura, cuando el PP-A acordó con PSOE-A y Vox que cinco de los nueve miembros del consejo de la RTVA y otros tantos del Consejo Audiovisual fueran elegidos a propuesta del Grupo Popular, tres a propuesta del PSOE-A y uno por parte de Vox, en esta ocasión el PP-A va a proponer a cuatro candidatos para cada uno de ambos órganos; el PSOE-A a dos en cada uno; Vox a uno, Adelante Andalucía a otro y Por Andalucía al restante representante en cada caso.

En 2022, el Pleno del Parlamento eligió a propuesta del PSOE-A como consejeros de la RTVA a los citados Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez, así como a la exsecretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez, cuya plaza, no obstante, estaba vacante desde el pasado año 2025, cuando renunció a la misma para ocupar el escaño que en el Parlamento andaluz dejó libre el que fuera secretario general del PSOE-A Juan Espadas, quien, tras despedirse del liderazgo de la federación socialista andaluza abandonó también la Cámara autonómica.

Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía, el Pleno del Parlamento eligió en 2022 como miembros a propuesta del Grupo Socialista a la exsecretaria general del partido en Granada y exvicepresidenta del Parlamento Teresa Jiménez, a la exdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla Mar Ramírez y a la periodista Isabel Pedrote.

La Ley 2/2019, de 26 de junio, que modificó la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, atribuye al Parlamento andaluz la facultad de elegir "a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia", así como a los nueve miembros del Consejo Audiovisual, "respetando la paridad de género".

En la actual XIII legislatura, y tras las elecciones del 17 de mayo, PP-A y Vox suman una holgada mayoría absoluta en la Cámara autonómica de 68 escaños --53 del Grupo Popular y 15 de Vox--, lo que equivale también a una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara andaluza, compuesta de 109 diputados, que se requiere para la designación de los consejeros de la RTVA y el CAA.

El Grupo Socialista es el segundo con mayor representación --28 escaños--, mientras que Adelante Andalucía cuenta con ocho diputados y Por Andalucía con cinco.