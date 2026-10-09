PP-A y Vox proponen que Juan de Dios Mellado siga como director general de la RTVA

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (i) felicita al director de RTVA, Juande Mellado, (d) por la reelección al frente de RTVA durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz en el Parlamento de Andalucía, a 13 de o- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, han propuesto que Juan de Dios Mellado siga como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que la actual secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Ana María Vielba, sea la nueva directora general del Consejo Transparencia y Protección de Datos.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias una vez que se ha producido el registro de esas propuestas en la Cámara autonómica.

La Mesa del Parlamento andaluz acordó en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Los grupos tienen de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Todos estos cargos tienen que ser elegidos por el Pleno del Parlamento por unas mayorías cualificadas. La Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) establece que la elección del director general será, en primer término, por dos tercios de los 109 parlamentarios que componen la Cámara, 73 votos favorables, mientras que si en primera votación no sale elegido su designación será por mayoría de tres quintos, 65 votos afirmativos.

La Ley 2/2019 de modificación de la Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004 de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía establece que "en caso de vacante o cese, dimisión o cualquier circunstancia del director general, salvo lo establecido en el apartado b) del artículo 16.1, será el Parlamento por mayoría de tres quintos el que elija al nuevo director general en el plazo máximo de un mes".

En el caso de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y de los miembros del Consejo Audiovisual la fórmula de designación es mayoría de tres quintos.

Juan de Dios Mellado llegó por primera vez en julio de 2019 a la Dirección General de la RTVA.

Por su parte, Ana María Vielba --licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera de la Administración Local y ex viceconsejera de Política Industrial y Energía-- sustituirá en el cargo a Jesús Jiménez López.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho este viernes el anuncio sobre la propuesta (también por parte de PP-A y Vox) de la actual presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica y expresidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, como Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu.

Lo ha anunciado en su cuenta en la red social X: "Su compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social la convierten en una persona idónea para defender los intereses de los andaluces". "Será la primera mujer en desempeñar esa importante responsabilidad en Andalucía", ha dicho sobre Bosquet.

REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS

En cuanto a los representantes de ambos partidos en estos órganos, el PP-A ha propuesto, para el consejo de administración de la RTVA, a Rafael Porras (actual presidente del órgano), María Victoria Romero Pérez, Francisco Rodríguez Roa y a Lourdes Fuster, mientras que Vox ha propuesto como consejero a José Antonio Gómez Granado.

Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el PP-A ha propuesto como consejeros a Domingo del Postigo (actual presidente), Mateo Rísquez, Pilar Jimeno y a Andrés Muriel, mientras que Vox ha propuesto a Luis Blasco Sáenz-Messía.