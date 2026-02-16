El PSOE quiere que la Diputación de Córdoba inste a la Junta a aceptar el modelo de financiación propuesto por Montero

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, llevará al próximo Pleno de la institución provincial una moción para que se inste a la Junta de Andalucía "a aceptar el nuevo modelo de financiación propuesto por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero".

Dicho modelo, según ha informado el PSOE en una nota, "otorgará a Andalucía 4.846 millones de euros más anuales, en vez de los 4.000 pedidos hasta ahora" por el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, además de "otros 1.000 millones más del fondo de compensación, así como la quita de la deuda andaluza por valor de 19.000 millones de euros, medidas que benefician al conjunto de los andaluces y que destierra la estrategia de bloqueo y de confrontación del Gobierno del PP".

A juicio de Esteban Morales, "estos recursos adicionales para Andalucía permitirán consolidar el estado de bienestar, por mucho que el Partido Popular quiera anteponer sus intereses partidistas por encima del interés de los andaluces y andaluzas".

A este respecto, el portavoz socialista se ha preguntado si Juanma Moreno "va a rechazar los 4.846 millones de euros ofrecidos, 846 millones de euros más de los que pedía" el propio presidente andaluz, "más otros 1.000 millones del fondo de compensación, que elevarían la cifra a 5.800 millones", y la pregunta es "¿prefiere rechazarlo para mantener su estrategia política de sumisión a Feijóo en contra de los intereses de los andaluces, cuando hace unos años admitía ante todos los grupos en el Parlamento que la diferencia de financiación estaba en torno a los 4.000 millones?".

Además, Morales ha agregado que "la aceptación de la quita de la deuda andaluza por valor de 19.000 millones generaría también la oportunidad de disponer de unos 1.400 millones extras, que no se tendrían que abonar por los intereses".

Morales ha lamentado "todo el ruido mediático del PP para no querer admitir estas medidas, que vienen muy bien y que son perfectas para Andalucía", siendo también "importante contextualizar que, cuando gobernó Rajoy de 2011 a 2018, el Gobierno del PP redujo la financiación de Andalucía en más de 11.000 millones de euros, lo que obligó a los gobiernos socialistas de la Junta a endeudarse para mantener el sistema de bienestar, deuda que María Jesús Montero ha ofrecido validar con la quita de 19.000 millones".

En este contexto, el portavoz socialista ha defendido la necesidad de financiación de los municipios de Córdoba, "que se podría destinar a sostener sanidad, educación, dependencia, infraestructura hidráulica, transporte o vivienda".

De otro lado, Morales ha dado cuenta de una segunda moción que llevará el PSOE al Pleno de la Diputación, sobre la Dependencia y la teleasistencia que, según ha dicho, "habla directamente de personas y de vidas rotas por la incompetencia en la gestión del Gobierno de Moreno, que anualmente deja a 7.000 mayores fallecidos sin haber recibido la prestación solicitada, por el colapso del sistema y las largas listas de espera".

Morales ha citado los "tristes y demoledores 488 días de retraso medio que acumulan los expedientes de Dependencia, cuando la Ley exige un máximo de 180 días para resolver, las más de 40.000 personas en lista de espera en la provincia y los fallos y demoras en el servicio de teleasistencia".

"Lo más grave --ha proseguido-- es que esto no es un problema de financiación, ya que Moreno tiene que reconocer que en los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero ha incrementado casi el triple la financiación que llega a Andalucía para la Dependencia, siendo Andalucía la tercera región de todo nuestro país que más recibe por este concepto".

Por otro lado y a juicio de Morales, la gestión del Partido Popular se refleja en la "falta de reposición de las bajas de personal, y en el colapso y deterioro del sistema informático y del servicio andaluz de la teleasistencia, que acumula hasta 20 minutos de retraso en respuesta cuando se pulsa el botón, y esperas de semanas o de meses para la instalación del aparato de acompañamiento".

Morales ha detallado que la moción solicita "la reducción urgente del retraso para cumplir el plazo legal de los 180 días y un plan para bajar la lista de espera en Córdoba, además del refuerzo inmediato de las plantillas de profesionales y la restitución de la calidad del servicio de teleasistencia. No vamos a normalizar que las personas mueran esperando, no vamos a permitir que nuestros mayores pulsen un botón para una emergencia sin respuesta. La Dependencia no es una opción política, es un derecho y desde el PSOE vamos a pelear para que vuelva a estar donde ya estuvo".