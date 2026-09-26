PSOE rechaza los presupuestos de Aucorsa por "no contemplar nuevas inversiones ni aumento de plantilla"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal - PSOE

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado este sábado al alcalde, José María Bellido, a "dar a la empresa municipal de autobuses urbanos, Aucorsa, los presupuestos que merece para 2027", después de que el PSOE haya votado en contra de la propuesta de cuentas de la empresa municipal de autobuses presentada en el consejo de administración celebrado el pasado jueves por "no contemplar ni nuevas inversiones ni aumento de la plantilla".

Bernal ha explicado, en un comunicado, que los socialistas no han respaldado el presupuesto porque "no responde a las necesidades reales de Aucorsa ni plantea las inversiones que necesita el servicio de transporte público de Córdoba". En este sentido, ha señalado que las cuentas no contemplan las subvenciones del Ayuntamiento y del Gobierno de España vinculadas al precio del billete, por lo que la estimación de ingresos por viajeros "carece de una base suficientemente clara al no estar todavía definidas esas ayudas".

La edil socialista también ha criticado que el presupuesto no prevea ningún incremento de la plantilla de Aucorsa, pese a las necesidades de personal que tiene la empresa para garantizar y mejorar la prestación del servicio.

A ello se suma, según Bernal, "la ausencia total de nuevas inversiones en Aucorsa para 2027". La concejala ha precisado que únicamente aparece una partida correspondiente a una inversión prevista inicialmente para 2026 y que finalmente se ha retrasado al próximo ejercicio. "Por tanto, el Gobierno municipal del PP no incorpora ninguna inversión nueva para Aucorsa en 2027", ha subrayado.

Frente a esta "falta de ambición", el PSOE ha considerado que Aucorsa necesita un presupuesto que permita afrontar las mejoras que demanda la ciudadanía. "Aucorsa necesita seguir renovando su flota de autobuses, mejorar las líneas y sus frecuencias y ofrecer un servicio de marquesinas adecuado y moderno en todas las paradas", ha señalado Bernal.

En este último ámbito, la concejala socialista ha reclamado que las nuevas inversiones tengan especialmente en cuenta las condiciones climáticas de Córdoba, con marquesinas que proporcionen más sombra y protección frente a las altas temperaturas. "No podemos hablar de mejorar el transporte público si no dotamos a las paradas de unas condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de nuestra ciudad", ha afirmado.

Por todo ello, Bernal ha reclamado a Bellido que "rectifique y mejore el presupuesto de Aucorsa para 2027", incorporando nuevas inversiones y recursos suficientes para avanzar en la renovación de la flota, mejorar las frecuencias y líneas y modernizar las marquesinas. "Córdoba necesita un transporte público atractivo, eficiente y adaptado a las necesidades de los cordobeses y cordobesas, y para conseguirlo hacen falta presupuestos ambiciosos".

"El gobierno de Bellido no puede conformarse con mantener las cuentas: tiene que invertir en Aucorsa y en el futuro de la movilidad de nuestra ciudad", ha concluido.