PSOE reclama a las administraciones la compra del archivo de Mariana Pineda para que "se quede en Granada"

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto a representantes de diversas asociaciones en defensa del patrimonio cultural. - PSOE

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha hecho un llamamiento a las distintas administraciones para que adquieran el archivo histórico de 72 documentos vinculados a Mariana Pineda que ha sacado a la luz una librería anticuaria para que "se quede en Granada" de cara a 2031, cuando se cumplirá el bicentenario de su muerte.

La portavoz del grupo, Raquel Ruz, que ha comparecido junto a representantes del Consejo de la Mujer y de diversas asociaciones en defensa del patrimonio cultural, ha recordado que 2031 también coincide con la aspiración a la Capitalidad Cultural de Granada.

Por ello, cree que "es una ocasión importante y maravillosa para completar el patrimonio referente a Mariana Pineda" y ha defendido que "el destino de ese archivo tiene que ser, sin lugar a dudas, la ciudad de Granada; no se puede llevar a otros sitios ni se puede trocear".

Ruz ha exigido al Ayuntamiento de Granada que adquiera también los documentos y objetos que actualmente están expuestos en régimen de comodato (cesión temporal) en la propia Casa Museo de Mariana Pineda para que pasen a ser propiedad definitiva de los granadinos.

"Hacemos un llamamiento doble para que se adquiera ese archivo de 72 documentos por parte de las administraciones públicas y, por otro lado, para que también se compren los objetos depositados en la Casa Mariana Pineda, porque todo ello debería pertenecer a la ciudad", ha explicado.

Respecto a la ubicación del legado, la concejala socialista ha sugerido que, mientras se acondicionan las instalaciones actuales, los nuevos documentos podrían custodiarse de forma provisional en el Archivo Histórico Municipal.

Sin embargo, cree que el objetivo final debe ser su exhibición en la que fuera la residencia de la heroína liberal, donde ya existe un pequeño museo que se podría adecuar para la conservación de estos documentos.

"No es una cuestión partidista, es una cuestión de amor por Granada y de defensa de nuestro patrimonio. Ahí tenemos que caminar todos juntos, tal y como estamos haciendo con la candidatura de la Capitalidad 2031", ha concluido Ruz.